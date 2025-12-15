به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان گفت: در این نمایشگاه ۶۰ غرفه عرضه محصولات برپا شده است و شرکت کنندگانی از هشت استان شامل زنجان، قزوین، گیلان، همدان، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان و البرز در آن حضور یافته‌اند.

وی افزود: در این نمایشگاه خشکبار و آجیل، صنایع دستی، عسل و لبنیات، زیتون و فرآورده‌ها، شیرینی‌های سنتی و دیگر محصولات مرتبط با آیین یلدا عرضه شده است.

قندیلی گفت: کفش، لوازم بهداشتی، صنایع دستی، عطریات، تم‌های یلدایی، تجهیزات مراقبت خانگی، چرم، عرقیجات، قهوه، پوشاک، شیرینی‌های سنتی و انواع ادویه ها از دیگر محصولات عرضه شده در این نمایشگاه است.

شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان زنجان به‌عنوان نخستین مرکز خصوصی صنعت نمایشگاهی ایران، جشنواره شب یلدا را با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان برگزار کرده است.

نمایشگاه یلدای زنجان تا ۲۸ آذرماه از ساعت ۱۵ تا ۲۱ پذیرای عموم بازدیدکنندگان است.