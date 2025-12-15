پخش زنده
حملات گروههای راست افراطی به مهاجران و مسلمانان در انگلیس در آستانه سال نو میلادی، به اوج رسیده و بر اساس گزارش نهادهای مدنی انحرافات راست افراطی موجب شده است تا پیام کریسمس امسال، ترویج انجیل نفرت شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نهادهای مدنی منتقد رویکردهای راست افراطی در انگلیس میگویند داستان کریسمس، داستان فقر و فرار از آزار و اذیت است. براساس سنت مسیحی، حضرت عیسی، ناجی بشریت، در اصطبل به دنیا میآید، زیرا مریم نمیتواند اتاقی در بیت لحم پیدا کند. سپس اعضای خانواده مقدس، برای فرار از کشتار پادشاه هرودوس به مصر میروند. این روایت، پیام عهد جدید را مبنی بر شفقت برای غریبه، فراری و همه کسانی که خود را دور از خانه میبینند، ایجاد میکند. عیسی در انجیل متی میگوید: "گرسنه بودم و به من غذا دادی تا بخورم". "من غریبه بودم و شما از من استقبال کردید. "
انتشار این مطالب واکنشی است به حرکت گروههای راست افراطی که در روزهای اخیر با در دست داشتن صلیب، علیه مهاجران و مسلمانان در خیابانهای لندن به راه افتادهاند و اخراج آنان را خواستارند.
سرکرده سازمان دهندگان این حرکت در ظاهر، فردی به نام تامی رابینسون است چهره جنجالی ضد مهاجران و مسلمانان که از حامیان رژیم اسراییل است و بارها در خیابانهای لندن با پیچیدن پرچم رژیم اسراییل به دور خود وفاداری خود را به صهیونیستها ابراز کرده است.
نشریه گاردین به تازگی نوشت: مراسم کریسمس امسال، با نمایش قدرت گروههای راست افراطی که "استیون یاکسلی- لنون"، با نام مستعار "تامی رابینسون" برنامه ریزی کرده است، تا حدودی متفاوت خواهد بود.
گاردین افزود: "یاکسلی لنون" از زمانی که به طور کامل به مسیحیت گرویده، به شدت ایمان خود را برای ترویج اختلافات قومی و دوقطبی سیاسی به کار گرفته است. این روزنامه نوشت تظاهرات "اتحاد پادشاهی" که او در ماه ژوئیه ترتیب داد شامل سرودها، انبوهی از صلیبهای چوبی و یک واعظ مسیحی بود که از جنگ علیه "مسلمانان" صحبت میکرد. آخرین تحریک او یک "سرود" در مرکز لندن است، ظاهرا برای "بازگرداندن مسیح به کریسمس".
روزنامه گاردین نوشت: به راحتی میتوان پوچ بودن یک رویداد فصلی را به هدف تضعیف صلح و حسن نیت تشخیص داد، اما ظهور آشکار ناسیونالیسم مسیحی در انگلیس باید جدی گرفته شود. به نوشته این روزنامه، لفاظی به سبک جنگهای صلیبی از دیرباز یکی از ویژگیهای سازمانهای افراطی حاشیهای بوده است.
روزنامه گاردین افزود: اما نفوذ بدخواهانه " تامی رابینسون"، "ملی گرایی مسیحی" را به اندازهای محبوب کرده که تاکنون دیده نشده است. به نوشته این روزنامه، در حزب "رفورم بریتانیا (در Reform UK) نیز نشانههایی وجود دارد که نشان میدهد عوام فریبی ملی در انگلیس، از سلاحسازی موفق مسیحیت فرهنگی در جاهای دیگر درس میگیرد. نایجل فاراژ، رهبر این حزب، اگرچه یک شرکت کننده معمولی در کلیسا نیست، شروع به صحبت درباره قرابت خود با کلیسای انگلیسی محافظه کار کرده است. گاردین نوشت کلیسای انگلیس اکنون کارزار خود را علیه سوء استفاده راست افراطی از تصاویر مسیحی و پیام انجیل راه اندازی کرده است.
روزنامه گاردین نوشت: راست افراطی معاصر در پوششهای مختلف خود به دنبال تبدیل مسیحیت به وسیلهای برای برتری طلبی فرهنگی و قومی، سوء استفاده و فاسد کردن خواستههای معنا و ایمان است. به نوشته این روزنامه، در آمریکای دونالد ترامپ و مجارستان ویکتور اوربان، این پروژه یک زیربنای مذهبی جعلی برای سیاست قدرت اقتدارگرا و طرد شده فراهم کرده است.
در اوایل سال جاری اعلام شد که "تامی رابینسون"، فعال راستگرای انگلیسی، در زندان این کشور مسیحی اوانجلیکال شده است. وی مدتی بعد، به دعوت یکی از وزیران رژیم صهیونی اسرائیل، به تل آویو رفت و درباره ضرورت اتحاد یهودیان و مسیحیان، در برابر مسلمانان گفت. استیون کریستوفر یاکسلی-لنون معروف به تامی رابینسون فعال راست افراطی انگلیس، بارها به خاطر رفتار سیاسی تحریک کننده و نژادپرستانه بازداشت شده است. او به خاطر رفتار تهدیدآمیز و توهینآمیز در جریان یک درگیری پس از بازی فوتبال، در دادگاه محکوم شد و حق حضور در مسابقات فوتبال را ندارد. او در سال ۲۰۱۲ به دلیل ورود غیرقانونی به آمریکا با استفاده از گذرنامه دوستش زندانی شد و در سال ۲۰۲۱ با دو میلیون پوند بدهی، اعلام ورشکستگی کرد و پذیرفت که مقادیر زیادی از پول هوادارانش را در قمار باخته است.
این نژادپرست انگلیسی، در سال ۲۰۱۴ به دلیل تخلف در ارتباط با وام مسکن به ۱۸ ماه زندان محکوم و در سال ۲۰۱۹ در پروندهای دیگر در ارتباط با گروههای تبهکار، ۹ ماه زندانی شد. او با اتهامات دیگری مانند همراه داشتن مواد مخدر و رفتار تهدیدآمیز و زد و خورد هم روبهرو بوده است. تامی رابینسون در سال ۲۰۱۸ به اتهام اختلال در روند محاکمهٔ متهمان به تجاوز جنسی به دختران در هادرزفیلد دستگیر و زندانی شد. اکنون این فرد که خود را مسیحی اوانجلیست مینامد، به هوادار سرسخت رژیم اسرائیل مبدل شده است.