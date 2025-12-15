به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، ذکوری تصریح کرد: بر اساس مقررات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ صرفاً صورتحساب‌های الکترونیکی صادره از طریق سامانه مؤدیان، واجد شرایط برخورداری از اعتبار مالیاتی خرید بوده و صورتحساب‌های کاغذی از این تاریخ، فاقد اعتبار خواهند بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با تأکید بر تکالیف قانونی مؤدیان افزود: کلیه مؤدیانی که حجم فروش سالانه آنان از سقف مقرر قانونی معادل ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرده یا مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده هستند، مکلف‌اند نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند تا امکان بهره‌مندی خریداران از اعتبار مالیاتی خرید فراهم شود.

او اجرای این سیاست را در راستای تحقق شفافیت حداکثری در مبادلات اقتصادی، امکان ردیابی زنجیره معاملات و مقابله مؤثر با پدیده فرار مالیاتی دانست و تأکید کرد: ثبت و افشای کامل اطلاعات مالی معاملات، به ویژه در فرآیند اعتبار مالیاتی خرید، نقش بسزایی در افزایش شفافیت و تحقق عدالت مالیاتی ایفا می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان همدان با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های فنی لازم در این خصوص خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور کلیه بستر‌های فنی مورد نیاز برای صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم کرده و آموزش‌ها و راهنمایی‌های لازم نیز از طریق واحد‌های ذیربط در اختیار مؤدیان قرار گرفته است؛ بنابراین عدم اجرای این تکلیف قانونی، علاوه بر محرومیت خریداران از اعتبار مالیاتی خرید، می‌تواند موجب اعمال جریمه و تبعات قانونی برای مؤدیان شود.

ذکوری با تأکید بر ضرورت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور گفت: همراهی و مشارکت فعالان اقتصادی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گامی اساسی در جهت استقرار نظام مالیاتی هوشمند به شمار می‌رود؛ اقدامی که ضمن کاهش فرار مالیاتی، زمینه اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت مالی در کشور را فراهم خواهد ساخت.