دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر کیش از ابلاغ اولویتها و سرفصلهای پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست جمهوری به دانشگاههای کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سید مرتضی اولادعلی، افزود: دانشجویان، اساتید و نخبگان حوزههای علمی و پژوهشی براساس این سرفصل ها می توانند با ستاد مبارزه با مواد مخدر همکاری کنند.
او افزود: برگزاری جلسات اندیشه ورزی در دانشگاههای کیش تا پایان سال تحصیلی، جذب و تشویق شرکتهای دانش بنیان و استارت آپها با هدف بهره گیری از ظرفیت این شرکتها در حوزه مبارزه با مواد مخدر، حمایت از پایان نامهها کارشناسی ارشد و رسالهی دکتری در حوزههای مرتبط، با مبارزه با مواد مخدر، تداوم اجرای طرح نسل پاک در جزیره ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاهها، برگزاری جشنوارهها و مسابقات فرهنگی و ورزشی ویژه دانشجویان با شعار یاریگران زندگی در سطح دانشگاهها و در نهایت برگزاری نشستهای علمی با محوریت اعتیاد با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاههای مستقر در کیش را از مهمترین سرفصلهای این نشست برشمرد.
اولادعلی خاطرنشان کرد: این نشست با نمایندگان دانشگاه های کیش با هدف تقویت، توسعه و توانمندسازی امورعلمی و پژوهشی دانشگاهها در حوزه مبارزه با مواد مخدر برگزارشد.
او افزود: براساس آخرین شیوع شناسی انجام شده در دانشگاههای کیش، آمار اعتیاد در بین دانشجویان یک و هشت دهم کمتر از میانگین کشوری است.