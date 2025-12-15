پخش زنده
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان: با توجه به بارندگی در سراسر استان کرمان از عصر امروز نیروهای امدادی تا شنبه آینده در آماده باش هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان ؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان، با اشاره به هشدار قرمز سازمان هواشناسی و دستور آمادهباش وزیر کشور به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان گفت: این بارندگیها در جنوب استان کرمان و جنوب غرب به شکل باران و مرکز و شمال استان به شکل برف پیشبینی شده است.
غلامرضا ننژادخالقی، از آمادگی ۱۰۰ درصدی تمام دستگاههای اجرایی استان کرمان خبر داد و تصریح کرد: به دستگاههای اجرایی و امدادی، فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریها، آمادهباش کامل از فردا تا صبح شنبه داده شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان تاکید کرد: کوهنوردان برنامه خود را به هفته آینده موکول کنند، عشایر در مسیر رودخانهها نیز سریعاً جابجا شده و دامهای خود را به مکان دیگری منتقل کنند.
وی از مردم خواست روزهای آینده از سفرهای غیرضروری خودداری از زنجیر چرخ استفاده کنند .
بیشترین حجم بارندگی روزهای آینده در جنوب و جنوب غرب استان کرمان به صورت باران پیشبینی شده است.