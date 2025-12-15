به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان، با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیمای مرکز گلستان، به تشریح اهداف، برنامه‌ها و ابعاد مختلف هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام پرداخت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان با تشریح برنامه‌های هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام، هدف اصلی این رویداد را نمایش ظرفیت‌های فرهنگی و آیینی اقوام ایرانی، تقویت نشاط اجتماعی، معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع‌دستی و گسترش دیپلماسی فرهنگی عنوان کرد.

فریدون فعالی در گفت‌وگوی ویژه خبری صداوسیمای استان گفت: در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام، تلاش شده است بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور فراهم شود.

وی افزود: در این جشنواره، سه شب فرهنگی با حضور هنرمندان کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار خواهد شد که جلوه‌هایی از اشتراکات فرهنگی و آئینی ملت‌های منطقه را به نمایش می‌گذارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به بخش روستایی و عشایری جشنواره گفت: در این بخش، ۱۲ سازه روستایی و عشایری با حدود سه هزار مترمربع جانمایی شده و در حوزه غذاهای سنتی نیز ۲۳ غرفه خوراک پیش‌بینی شده است. همچنین ۲۵ سیاه‌چادر و سازه روستایی در محل جشنواره مستقر خواهند بود.

فعالی ادامه داد: شش انجمن حرفه‌ای گردشگری استان با هدف معرفی ظرفیت‌ها، خدمات و ظرفیت های گلستان در جشنواره حضور فعال دارندو در مجموع نیز چهار تور آشناسازی از ظرفیت‌های گردشگری استان برای اصحاب رسانه ملی و بین‌المللی، راهنمایان گردشگری سراسر کشور، گروه‌های هنری شب‌های فرهنگی کشورهای قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین مهمانان ویژه و سفرای کشورهای خارجی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی جشنواره تصریح کرد: در حوزه موسیقی و آئین‌های اقوام، ۲۲ گروه فرهنگی و هنری حضور خواهند داشت و برنامه‌های جانبی جشنواره نیز در قالب اجراهای موسیقی و آئینی در هشت نقطه استان برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان درباره بخش صنایع‌دستی نیز گفت: ۲۷ استان کشور برای حضور در این بخش نهایی شده‌اند و حدود ۳۰۰ هنرمند صنایع‌دستی آثار خود را در این رویداد عرضه خواهند کرد.

به گفته وی، هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه سال جاری، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲، در محل دائمی نمایشگاه‌های استان گلستان برگزار می شود و میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.