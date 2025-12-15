جوانان این دوره، معروف به نسل زد تنها و منزوی‌اند و در مقایسه با پدربزرگ‌ها و مادربزرگ هایشان، منزوی‌تر شده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، نسل زد، به گروهی از افراد اطلاق می‌شود که عمدتاً بین اواسط دهه ۱۳۷۰ تا اوایل دهه ۱۳۹۰ خورشیدی (حدود ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۲ میلادی) متولد شده‌اند و به عنوان "بومیان دیجیتال" شناخته می‌شوند، زیرا از کودکی با اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و گوشی‌های هوشمند بزرگ شده‌اند و نگاهی متفاوت به کار، زندگی و مسائل اجتماعی دارند. به گزارش دانشمندان، آنان‌ها به دنبال انعطاف‌پذیری، رشد فردی و ارزش‌های اجتماعی‌اند و از فناوری به عنوان ابزاری برای بیان خود و یادگیری استفاده می‌کنند.

یک استاد دانشگاه در انگلیس گفت: قبلا دانش آموزان ۱۸ ساله در نخستین سال اول دانشگاه، به طور غریزی خود را به یکدیگر معرفی می‌کردند، به فردی که در دو طرف نشسته بود سلام می‌کردند، برای چند دقیقه نام‌هایشان را رد و بدل می‌کردند و با هم صحبت می‌کردند. اما در دهه گذشته اتفاق بسیار متفاوتی مشاهده می‌شود. اکنون جوانان، می‌نشینند و در سکوت منتظر می‌مانند، از تماس چشمی اجتناب می‌کنند و معمولاً با تلفن‌هایشان مشغولند تا فردی دیگر، گفتار را آغاز کند.

جوانان این دوره، متشنج‌اند، مضطربند، عصبی‌اند. باید از آنان خواسته شود تا با همسایه خود - به طریقی که به نظر نگران کننده می‌آید - ارتباط برقرار کنند. کارشناسان می‌گویند همین افزایش انزواست که آنان را به دوستی در شبکه‌های اجتماعی وابسته می‌کند و دوستان خیالی در فضای مجازی را به عنوان جایگزینی ناگوار برای تعامل انسانی قرار می‌دهد.

به تازگی دولت استرالیا ممنوعیت گسترده رسانه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال اعلام کرد و نخست وزیر آن کشور، از کودکان خواست در عوض وقت خود را به ورزش، سرگرمی‌ها و معاشرت با دوستان خود بگذرانند.

روزنامه گاردین نوشت واژه "تنهایی" برای بسیاری از مردم، تصویری از یک فرد مسن را تداعی می‌کند که با مو‌های نقره‌ای، ژولیده و با ناراحتی به بیرون از پنجره خیره شده، اما این یک تصویر قدیمی است. به نوشته این روزنامه، هر چه اطلاعات بیش تری درباره "تنهایی" به دست آوریم، آشکارتر می‌شود که این مشکل، اکنون دامن زنان و مردان جوان را گرفته است.

آخرین نظرسنجی مرکز ملی آمار انگلیس نشان داد که ۳۱ درصد از بزرگسالان ۱۶ تا ۲۹ ساله در انگلیس و ولز گفته‌اند که "اغلب، همیشه یا برخی اوقات" احساس تنهایی می‌کنند، این میزان در افراد بالاتر از ۷۰ سال، فقط ۱۶ درصد است.

تحقیقات منتشر شده دولت انگلیس نیز نشان داده است که افراد ۱۶ تا ۳۴ ساله بیش از ۵ برابر بیش‌تر از افراد بالای ۶۵ سال با احساس تنهایی مزمن دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس یک نظرسنجی اخیر که توسط مرکز عدالت اجتماعی (Centre for Social Justice) انجام شد ۵۷ درصد از افراد مورد بررسی فکر می‌کردند که نسل جوان تنهایند، در حالی که در واقع ۷۰ درصد از آنان چنین احساسی داشتند.

روزنامه گاردین نوشت در زمانی از زندگی که ممکن است انتظار داشته باشیم مردم در اجتماعی‌ترین حالت خود باشند، به نظر می‌رسد تغییر رفتاری فاحشی رخ داده است. در مقایسه با ۲۰ سال پیش، "نسل زد"، ساعت‌های "حضوری" بسیار کم تری را با دوستان خود سپری می‌کند و نوجوانان امروزی کم‌تر به مهمانی‌ها، به بیرون رفتن با دوستان یا قرار ملاقات علاقه دارند.