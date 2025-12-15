به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس از دستگیری مرد ۲۱ ساله‌ای خبر داد که شامگاه ۱۸ آذر در نزدیکی ارگ کریم‌خان زند، مرتکب قتل شده بود؛ این دستگیری با سرعت عمل ماموران کلانتری ۱۱ زند و بلافاصله پس از وقوع حادثه انجام شد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان فرمانده انتظامی شیراز گفت: شامگاه ۱۸ آذر در پی تماسی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک درگیری منجر به قتل در اطراف ارگ کریم‌خان زند شیراز، بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی قاتل را در نزدیکی محل درگیری شناسایی و دستگیر کردند.