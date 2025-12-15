به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کل دادگستری مازندران در نشست با مدیران سازمان‌های مردم نهاد گفت: سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با مشاوره دلسوزانه و آگاهانه به دستگاه‌های اجرایی، در کاهش آسیب‌های اجتماعی بسیار موثر عمل کنند که باید از این ظرفیت مهم در موضوعات و مصادیق مختلف استفاده شود.

عباس پوریانی با بیان اینکه اگر همه ما جامعه را خانه خود بدانیم بسیاری از مشکلات کم می‌شود، افزود: مردم باید نسبت به تکالیف اجتماعی خود آگاه شوند؛ چراکه این آگاهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و بروز آسیب‌های اجتماعی نقش تعیین کننده و قابل توجهی دارد.

وی بر شناسایی نهاد‌های مردمی فعال استان تاکید کرد و افزود: ضابطین، روسا، دادستان‌ها و مسئولان نهاد‌های اجرایی باید همکاری و تعامل موثری با سمن‌ها و نهاد‌های مردمی داشته باشند؛ چون گزارشات و طرح‌های این نهاد‌ها در شناخت مبادی فساد و جلوگیری از بروز بسیاری از مفاسد، کمک کننده است.