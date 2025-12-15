ریشه ها، ابعاد و آثار حمله عوامل رژیم پهلوی به بیمارستان امام‌ رضا(ع) در ۲۳ آذر ۱۳۵۷، در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نویسنده و پژوهشگر انقلاب اسلامی گفت: شهر مشهد از دیرباز تا کنون به دلیل جمعیت زیاد، تعداد زیاد زائران، تاثیرگذاری فرهنگی و وجود شخصیت های بزرگ ملی برای حکومت های مرکزی اهمیت داشته است.

دکتر غلامرضا جلالی که دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع جنایت ۲۳ آذر ۱۳۵۷ به روایت اسناد سخن می گفت، اظهار داشت: دشت طوس خاستگاه یکی از تمدن های بزرگ بوده و شهر مشهد در گذشته و حال بزرگترین شهر در مسیر جاده ابریشم بوده است.

جلالی با اشاره به برخی رویدادهای زمان پهلوی مانند تفاهم نامه مبادله دانشجویان با آمریکا که زمینه استحاله فرهنگی را بوجود می آورد، افزود: خانواده ها با فساد دوره پهلوی به مبارزه برخاستند و اولین افرادی که به این قضیه حساس شدند مادران خانواده ها بودند.

وی ادامه داد: جریان های (فرهنگی و سیاسی) مشهد روز به روز متراکم تر و آگاهانه تر شد و تفکر شیعه به عنوان یک اندیشه منسجم که با ملیت ایرانی تلفیق شده است به سمت هویت مستقل خود حرکت کرد که در سال ۱۳۵۷ با وقایع مختلف به نمایش گذاشته شد.

این پژوهشگر انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: شخصیت هایی نظیر: مقام معظم رهبری، مرحوم آیت الله واعظ طبسی و شهید هاشمی نژاد که ارتباط مستقیم با حضرت امام خمینی (ره) داشتند، پیشگامان این جریان ها در مشهد بودند و مردم را به سمت خواسته اصلی (مقابله با فجایع زمان شاه) پیش بردند.

جلالی گفت: حتی دانشجویانی نظیر شهید مهدی زاده که به خارج از کشور رفته بودند به کشور بازگشتند و در جریان های مردمی حضور پیدا کردند.

جنایت های بی رحمانه پهلوی در ۲۳ آذر ۱۳۵۷

پژوهشگر و نویسنده انقلاب اسلامی گفت: شخصا شاهد وقایع ۲۳ آذر ۱۳۵۷ در مشهد بودم، چماقداران با سنگ کودکی را زده بودند که باعث برانگیختن مردم شد، دختری حدود ۷ یا ۸ ماهه در بیمارستان امام رضا (ع) به شهادت رسید و دختران و زنان محجبه زیادی زیر چرخ تانک له شدند.

جلالی افزود: دلیل خیزش و حرکت مردم سبوعیت و خون آشام بودن رژیم پهلو، در حال فروپاشی بودن بنیان خانواده ها و ابتذال سینماها و تئاترها بود به طوری که مردم احساس می کردند در حال از دست دادن اصالت خود هستند.

وی ادامه داد: این احساس متعلق به صنف خاصی نداشت بلکه به همه مردم شهر سرایت کرده بود و ریشه در هویت مستقل این شهر و اصالت آن و پیوستگی هویت شهر با مبانی دینی و علایق ملی داشت.

جلالی اظهار داشت: هویت ملی و مذهبی دو امر مستقل هستند اما با هم وفاق دارند و وفاق آن دو قدرت تولید می کند و تمدن را بازسازی می کند.

نگارش ۴۰ جلد کتاب درباره انقلاب اسلامی در کلن آلمان

پژوهشگر انقلاب اسلامی با اشاره به حوادث ابتدای انقلاب و تاثیر آن بر مردم سایر نقاط جهان گفت: در سال ۱۳۵۷، بیش از ۴۰ عنوان کتاب فقط در شهر کلن آلمان درباره انقلاب اسلامی ایران به چاپ رسید.

جلالی افزود: دانشوران و سیاسیون آلمانی به دنبال این بودند که متوجه شوند چه عاملی باعث برگشت مردم ایران به سمت دین شده است.

وی تصریح کرد: علت این امر آن بود که همه می دانستند تلفیق دین و سیاست باعث اقتدار می شود و این انقلاب بازگشت دوباره ایران به هویت خود خود بود، یعنی دین با ارکان ملی ایران تلفیق یافته بود.

جلالی بیان کرد: علت ناکامی دشمن صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه مردم ایران نیز بیداری مردم و برگشت به تلفیق بین دو هویت مذهبی و ملی بود.

هویت مشهد به وجود امام رضا (ع) گره خورده است

این نویسنده انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هویت دینی مردم مشهد و وجود مضجع نورانی امام رضا (ع) اظهار داشت: وجود بارگاه منور رضوی در این شهر همانند وجود قبر پیامبر اسلام (ص) در شهر مدینه است که همه شهر را مدیون خود کرده است.

جلالی اظهار کرد: هویت مشهد کاملا به هویتی که از جانب امام رضا (ع) به دست آورده گره خورده است.

وی با اشاره به تاریخ ساز بودن تفکر اسلامی گفت: جایگاه حق بین ائمه اطهار علیهم السلام باعث راه اندازی سه جریان در جامعه می شود که این جریان ها شامل: جریان توحیدی، فتوت و محبت، با وجود بارگاه منور رضوی در مشهد شکل گرفت.

جلالی با اشاره به عیار خواندن مردم دشت طوس در گذشته افزود: شاهنامه برخاسته از روحیه حماسی مردم دشت طوس است مردمی که به عیاری و فتوت شهره شده بودند و همان عیاران بودند که امکانات و منابع لازم را در دسترس حکیم فردوسی قرار دادند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برخی صداهای حامی پهلوی جنایت های پهلوی را فراموش کرده اند، تصریح کرد: اگر از منظر ملیت خواهی و وطن دوستی نیز به پهلوی نگریسته شود، جایگاه این خاندان در بین مردم نازل است، مردم ایران، خود، پهلوی را از کشور بیرون راندند و باقی مانده آنها نیز تابع القائات رژیم صهیونیستی قرار دارد که با حس وطن دوستی مردم ایران در تضاد است.