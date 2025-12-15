قهرمانی والیبال ایران در جهان با درخشش دانشآموز کهگیلویه و بویراحمدی
تیم والیبال پسران ایران با حضور دانش آموز هم استانی در فینال رقابتهای والیبال زیر ۱۵ سال قهرمان جهان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان گفت: تیم والیبال پسران ایران در فینال رقابتهای والیبال دانشآموزان زیر ۱۵سال جهان با نتیجه سه بر یک چین تایپه را مغلوب کرد و قهرمان جهان شد.
فرشید کرمی با ابراز خرسندی از این موفقیت افزود: برای نخستین بار یکی از دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمدی، یاسین اسدیزاده، در این تیم حضور داشت و قهرمان جهان شدهاند.
وی در خصوص یاسین اسدیزاده ادامه داد: این بازیکن با حمایتها و تشویق پدرش که مربی ورزش بوده، به موفقیت قابل توجهی دست یافته است.
کرمی بیان کرد: همچنین هفت نفر از دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمدی در اردوی انتخابی تیم ملی هندبال برای اعزام به مقدونیه حضور دارند.
والیبالیستهای دانشآموز پسر ایران عصر امروز جمعه در فینال رقابتهای قهرمانی دانش آموزان زیر ۱۵سال جهان به مصاف چین تایپه رفتند.
تیم کشورمان در این دیدار موفق شد با نتیجه ۳ بر یک تیم چین تایپه را شکست دهد و قهرمان والیبال دانش آموزان جهان شود.
گفتنی است تیم پسران و دختران والیبال زیر ۱۵ سال ایران، روز یکشنبه ساعت ۲۰:۴۰ به تهران بازخواهد گشت.