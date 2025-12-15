پخش زنده
مستندسازان نهاوند، برگزیده گان ملی سومین جشنواره مردمی و رسانهای پیشرفت در کشاورزی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند گفت: در سومین جشنواره ملی مردمی و رسانهای پیشرفت در حوزه کشاورزی بیش از ۳ هزار اثر ویدیویی در بخشهای مختلفی به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در پایان و پس از چند ماه داوری فشرده در نهایت برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره معرفی شدند.
توکل آبشناس افزود: در بین این آثار آقایان حسین و حسن سهرابی از شهرستان نهاوند با دو اثر حاج قربان در بخش مکانیزاسیون و در بخش بیان پیشرفتهای روستایی از شهرستان نهاوند استان همدان برگزیده و لوح تقدیر و تندیس جشنواره را دریافت کردند.
او تأکید کرد: این جشنواره با هدف بازتاب دستاوردهای جوانان و روستاییان در عرصههای مختلف تولید، تحصیلات و کشاورزی برگزار تا چهره واقعی پیشرفت روستایی در رسانهها دیده شود.
آبشناس با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره اهمیت بازنمایی پیشرفتهای کشور، افزود: در فضایه رسانهای جهان عمدتاً ضعفها دیده میشوند، در حالی که این جشنواره طراحی شده تا تصویری واقعی از پیشرفتهای قابل توجه مناطق روستایی و عشایری به نمایش بگذارد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهاوند تصریح کرد: در این جشنواره الاوه بر تقدیر از حسن سهرابی مستند ساز حاج قربان از این کشاورز به عنوان شرکت برتر مکانیزاسیون کشور تقدیر شد.
این مسئول گفت: برادران حسین و حسن سهرابی از مستند ساز جوان و برتر استان و شهرستان در عرصه ملی هستند و بارها در جشنوارههای مختلف درخشیدهاند و در عرصه معرفی کشاورزی و تولید فعال هستند.