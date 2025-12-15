مه غلیظ و بارش باران صبح امروز، دوشنبه موجب لغزندگی سطح جاده‌های اصلی و فرعی خراسان رضوی و کاهش دید رانندگان شده است.

جاده‌های خراسان رضوی، مه آلود و لغزنده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: هم اینک بارش باران، تردد در بزرگراه مشهد-چناران و مسیر‌های منتهی به مشهد را تحت تاثیر قرار داده است.

یوسف بنی اسدی افزود: همچنین سطح جاده‌های باغچه-نیشابور، فریمان- مشهد و فریمان- تربت جام و نیز مسیر‌های قوچان و باخرز لغزنده گزارش شده است.

او اضافه کرد: در جاده‌های قوچان، کلات و بخش احمدآباد مشهد هم مه غلیظ حاکم شده که موجب کاهش دید شده است.

بنی اسدی ادامه داد: کاهش دید افقی رانندگان به دلیل وجود مه در محور‌های مشهد - کلات، سرخس - مشهد، تربت حیدریه - باغچه، تایباد - خواف، مشهد - چناران، چناران - قوچان، بردسکن-سبزوار و مشهد- فریمان تردد‌ها را کند کرده است.

براساس اعلام هواشناسی خراسان رضوی، تداوم بارش‌ها تا فردا ادامه دارد و از روز سه‌شنبه با تقویت سامانه بارشی، شاهد کولاک برف، تشکیل مه و کاهش میدان دید در جاده‌های استان بویژه در محور‌های سردسیر و کوهستانی همراه با لغزندگی و یخ زدگی جاده‌ها خواهیم بود.