پخش زنده
امروز: -
دو طرح اعضای هیئتعلمی دانشگاه صنعتی اصفهان، در رویداد ملی و فناورانه زنجیره ارزش مس به عنوان برگزیده معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش روابطعمومی دانشگاه صنعتی اصفهان، طرحهای پژوهشی راحب باقرپور، عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان و محمد تمنایی، عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی حملونقل بهعنوان طرحهای برتر رویداد ملی ایدههای نوآورانه و فناورانه شناخته شدند.
رویداد ملی ایدههای نوآورانه و فناورانه در زنجیره ارزش مس باهدف شناسایی ظرفیتهای نو، جذب ایدههای کارآمد و تقویت زیست بوم نوآوری در صنعت مس در روز ملی صنعت مس برگزار شد.
در بخش طرحهای برگزیده، طرح «هوشمندسازی پایش وضعیت و تشخیص خرابی ماشینآلات معدنی با استفاده از روش انتشار آکوستیک» از راحب باقرپور، عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی معدن، و طرح «طراحی و توسعه سامانه لجستیک نسل چهارم (۴PL) شرکت ملی صنایع مس ایران» از محمد تمنایی، عضو هیئتعلمی دانشکده مهندسی حملونقل، موفق به کسب عنوان طرح برتر شدند.
ارائه این طرحها به خلق جریان مستمر نوآوری، ارتقای همکاریهای علمی و گسترش اقتصاددانش بنیان در صنعت مس کشور منجر میشود.
طرحهای برگزیده، در چارچوب ارتباط صنعت و دانشگاه، موردحمایت شرکت ملی صنایع مس ایران جهت اجرا و پیادهسازی قرار خواهند گرفت.