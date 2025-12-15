معاون وزیر نیرو گفت: ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به ۳۱۶۵ مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری از ۵۰۰۰ مگاوات عبور کرده و تا پایان تابستان سال آینده به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن طرزطلب رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به شتاب‌گیری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دولت چهاردهم اعلام کرد: ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴ به ۳۱۶۵ مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال جاری از ۵۰۰۰ مگاوات عبور کرده و تا پایان تابستان سال آینده به حدود ۱۱ هزار مگاوات برسد.

وی با تأکید بر هدف‌گذاری ماده ۴۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای دستیابی به ظرفیت ۱۲ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر تا سال ۱۴۰۷ گفت: روند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور، علی‌رغم تحریم‌ها، مثبت و رو به جلو بوده و طی یک سال اخیر ظرفیت این نیروگاه‌ها تقریباً دو برابر شده است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به نیاز سرمایه‌گذاری برای توسعه انرژی خورشیدی اظهار کرد: به‌طور میانگین، هزینه نصب هر کیلووات نیروگاه خورشیدی حدود ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود و بر این اساس، احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است.

رئیس ساتبا با بیان اینکه انرژی خورشیدی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ناترازی برق ایفا کند، افزود: نیروگاه‌های خورشیدی به‌ویژه در ساعات اوج مصرف روزانه، کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش هزینه تولید برق، توزیع غیرمتمرکز انرژی و افزایش پایداری شبکه در دوره‌های خشکسالی نقش مهمی دارند.

وی در تشریح وضعیت مشارکت مردمی و بخش خصوصی گفت: ظرفیت تجمیعی نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس از حدود ۸۴ مگاوات تا سال ۱۴۰۱ به ۲۴۱ مگاوات در سال ۱۴۰۳ رسیده و عملکرد خالص ۱۸۷ مگاواتی در هشت‌ماه نخست سال جاری نشان‌دهنده استقبال روزافزون مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است. به گفته وی، رشد صددرصدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر مؤید ارزیابی مثبت از روند سرمایه‌گذاری در این بخش است.

معاون وزیر نیرو همچنین از مشارکت گسترده نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: نهاد‌هایی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، بنیاد برکت، بنیاد علوی و دستگاه‌های اجرایی و عمومی مشمول قانون خدمات کشوری، در قالب طرح‌های مختلف از جمله الزام تأمین ۲۰ درصد برق مصرفی از محل تجدیدپذیرها، در این مسیر مشارکت دارند.

وی با اشاره به نیروگاه‌های پشت‌بامی تصریح کرد: اگرچه این بخش هنوز در ابتدای راه قرار دارد، اما نیروگاه‌های بامی متناسب با سهم خود در سبد انرژی تجدیدپذیر کشور نقش مثبتی در تأمین برق شبکه دارند و براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سهم نیروگاه‌های پشت‌بامی از طرح‌های در دست احداث خورشیدی کشور به حدود ۱۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.

رئیس ساتبا درباره واردات پنل‌های خورشیدی گفت: مردم و بخش خصوصی مجاز به واردات پنل‌های خورشیدی هستند و برای این موضوع محدودیتی وجود ندارد؛ این فرآیند صرفاً منوط به ثبت سفارش و اخذ مجوز‌های قانونی از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی استان‌های فارس، یزد، کرمان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و اصفهان را دارای بالاترین ضریب تابش خورشیدی عنوان کرد و افزود: بیشترین ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی در استان‌های اصفهان، یزد، کرمان، مرکزی و قزوین قرار دارد و در استان سیستان‌وبلوچستان نیز پروژه‌های نیروگاه بادی در دست اجراست.

معاون وزیر نیرو هزینه تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های خورشیدی را ناچیز دانست و گفت: هزینه‌های نگهداری سالانه معمولاً بین یک تا دو درصد کل پروژه است و تفاوت معناداری میان نیروگاه‌های بامی و بیابانی وجود ندارد.

وی درباره توسعه نیروگاه‌ها در مناطق مرزی برای صادرات برق اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌هایی برای احداث نیروگاه در نقاط مرزی دارای اتصال به شبکه صادرات انجام شده، اما با توجه به کمبود برق در کشور، اولویت فعلی تأمین نیاز داخلی است.

رئیس ساتبا در مقایسه نیروگاه‌های خورشیدی و برق‌آبی توضیح داد: نیروگاه‌های خورشیدی به دلیل تولید محدود به ساعات روز نمی‌توانند جایگزین کامل نیروگاه‌های برق‌آبی شوند، اما در زمان پیک مصرف نقش مؤثری در جبران ناترازی دارند، مگر آنکه با سیستم‌های ذخیره‌ساز همراه شوند که هزینه‌بر است.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای کشور در حوزه انرژی بادی گفت: از بسته ۳۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ۵۰۰۰ مگاوات به نیروگاه‌های بادی اختصاص یافته و مجوز‌های لازم صادر شده است؛ به‌زودی عملیات اجرایی این نیروگاه‌ها در مناطقی مانند خواف در خراسان جنوبی و میل نادر در سیستان‌وبلوچستان آغاز خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: هر یک مگاوات نیروگاه خورشیدی سالانه موجب صرفه‌جویی حدود ۵۶۴ هزار مترمکعب گاز و ۴۴۳ مترمکعب آب و جلوگیری از انتشار ۱۳۸۴ تن دی‌اکسیدکربن می‌شود. با تحقق ظرفیت ۱۱ هزار مگاواتی تجدیدپذیر‌ها تا پایان تابستان آینده، حدود ۲ درصد از مصرف کل گاز کشور و نزدیک به ۷ درصد از سوخت مصرفی نیروگاه‌های برق کاهش خواهد یافت.