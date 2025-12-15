پخش زنده
فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی ریگان گفت :گزارش دقیق و به موقع شهروندان میتواند نقش مؤثری درجلوگیری از تجاوز به عرصههای ملی ایفا کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان علیزاده مسئول پاسگاه ویژه منابع طبیعی ریگان اظهار داشت: در شرایط کنونی باتوجه به خشکسالیهای چندین ساله و قرار گرفتن استان کرمان درمنطقه خشک و نیمه خشک که منجر به پایین رفتن شدید سطح آب سفرههای زیر زمینی و کاهش سطح پوشش گیاهی در مراتع و جنگلهای استان به ویژه در شهرستانهای شرقی استان گردیده است، هرگونه تخریب یا تصرف اراضی ملی میتواند منجر به تشدید فرآیند بیابانزایی و تهدید امنیت زیستی و اجتماعی منطقه شود. حفظ منابع طبیعی، وظیفهای ملی است و با متخلفان در این زمینه بدون مماشات برخورد قانونی صورت میگیرد.
فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی ریگان ضمن دعوت از مردم و جوامع محلی برای همکاری، افزود:گزارش دقیق و به موقع شهروندان میتواند نقش مؤثری درجلوگیری از تجاوز به عرصههای ملی و تخریب محیطزیست ایفا کند.
وی با اشاره به نقش موثر مردم در حفاظت از عرصههای منابع طبیعی اظهار داشت: طبیعت دوستان در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف، آتشسوزی، قاچاق چوب، گیاهان دارویی و محصولات جنگلی و ... مراتب را با شماره گیری کدهای ۱۳۹ و ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان که بصورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارشهای مردمی میباشند اطلاعرسانی نموده تا از ورود خسارتهای جبران ناپذیر به انفال جلوگیری گردد.