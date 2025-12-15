پخش زنده
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد: دور برخاسته در اطراف فرودگاه یزد مربوط به آتشسوزی ساعت ۶ و ۱۸ دقیقه صبح، در یک کارگاه پالتسازی در شاهدیه بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، سعید پاکسرشت، گفت:دود برخاسته در اطراف فرودگاه یزد مربوط به آتشسوزی ساعت ۶ و ۱۸ دقیقه صبح، در یک کارگاه پالتسازی در شاهدیه بوده است، این پالتها در محدوده باز این کارگاه بوده است که دچار حریق شدند.
وی افزود:عملیات اطفای این حریق به طور کامل انجام شده است و نیروهای اعزامی به این محل در حال لکهگیری هستند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: این آتشسوزی هیچ خسارت جانی به دنبال نداشته است.