به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سرهنگ روح الله آشوری با بیان اینکه استفاده از چراغ‌های زنون و خیره‌کننده در خودرو‌ها نه تنها موجب اذیت و آزار دیگر رانندگان می‌شود بلکه خطرات بسیاری برای تمامی کاربران جاده‌ای ایجاد می‌کند، گفتد: در این راستا، تیم‌های گشت پلیس راه از روز یک شنبه ۲۳ آذر ماه تا اطلاع ثانوی به‌صورت مستمر و هدفمند با خودرو‌هایی که از چراغ‌های غیرمجاز استفاده می‌کنند، برخورد خواهند کرد.

او افزود: این طرح ضربتی شامل خودرو‌هایی است که با استفاده از چراغ‌های زنون یا خیره‌کننده، دید رانندگان دیگر را مختل کرده و موجب وقوع تصادفات می‌شوند. خودرو‌هایی که چنین تخلفاتی مرتکب شوند، علاوه بر اعمال قانون، ملزم به رفع نقص و تعویض چراغ‌ها با نمونه‌های استاندارد و قانونی خواهند بود.