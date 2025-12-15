برنامه فرهنگ و هنر آباده با هدف بررسی بیشتر فرهنگ و هنر با حضور فرهنگ دوستان و هنرمندان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت : به مناسبت هفته پژوهش این برنامه فرهنگی با موضوع کتاب وکتابخوانی برگزار شد.

حسین نعمت اللهی افزود: در شب های فرهنگ و هنر ویژه هنرمندان و فرهنگ دوستان شهرستان آباده موضوعی خاص را دنبال می کنیم .

او ادامه داد : در این برنامه مباحثی چون آداب و رسوم، نویسندگان و هنرمندان مطرح می شود و آثار این عزیزان مورد بررسی قرار می گیرد.

نعمت اللهی بیان کرد : در دومین شب از شب های فرهنگ و هنر آباده به موضوع کتاب و کتاب خوانی پرداخته شد.

مسئول کتابخانه های عمومی شهرستان آباده نیز گفت: این برنامه ویژه مولفین و نویسندگان شهرستان آباده بود که امسال آثارشان به چاپ رسیده است .

اسلام بخش افزود : در این مراسم ۱۶ جلد کتاب تازه منتشر شده با حضور حجت السلام و المسلمین دانا امام جمعه شهرستان آباده و عضو مجلس خبرگان رهبری و جمعی از هنرمندان و نویسندگان رونمایی شد.

این انجمن ادبی صدها نویسنده جوان با سبک های مختلف را تربیت کرده است و تاکنون داستان هایی از 40 نویسنده از این انجمن ادبی به چاپ رسیده است.