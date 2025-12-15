کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر و امشب نفوذ و شروع فعالیت دومین سامانه بارشی جنوبی از سمت غرب استان پیش بینی می‌شود.

نفوذ و شروع فعالیت دومین سامانه بارشی جنوبی به هرمزگان، ۲۴ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: بعدازظهر امروز افزایش ابر در آسمان استان پیش بینی می‌شود و بتدریج رگبار باران، رعد و برق، بارش تگرگ و تندباد لحظه‌ای از غرب استان و کیش و لاوان آغاز خواهد شد و بتدریج مناطق شمالی، مرکزی سپس شرقی را در برخواهد گرفت.

او افزود: بارش‌ها از مقادیر بالایی برخوردار خواهد بود و سبب آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در تردد‌های دریایی و هوایی در سطح استان خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: با توجه به حجم قابل ملاحظه بارش‌ها تا پایان هفته در جنوب کشور و احتمال تاثیرپذیری سیلاب از استان‌های همجوار علاوه بر استان هرمزگان توصیه می‌شود تمهیدات ویژه در این خصوص انجام شود و از تردد‌های غیر ضرور جاده‌ای و روستایی وصعود به ارتفاعات وچرای دام خودداری شود.

او افزود: دریا نیز در این مدت با وزش باد‌های نسبتاً شدید جنوب شرقی و تندباد لحظه‌ای مواج خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم در بنادراستان انجام شود و شناور‌های سبک، صیادی و تفریحی از تردد خودداری کنند.

حمزه نژاد، گفت: از پنجشنبه ۲۷ آذر تا صبح شنبه ۲۹ آذر، موج بارشی سوم در جنوب کشور و استان فعالیت خواهد کرد و تداوم ناپایداری جوی و دریایی را سبب خواهد شد.

او تصریح کرد: از لحاظ دمایی در این مدت کاهش دمای بیشینه در سطح استان و کاهش دمای کمینه در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.