تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان شهرداری کلانشهر اراک، شورای اسلامی شهر اراک و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت هوشمند مصرف برق و افزایش پایداری زیرساخت‌های شهری به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این تفاهم‌نامه در راستای تحقق سیاست‌های کلان کشور در حوزه مدیریت مصرف انرژی، کاهش فشار بر شبکه برق و حرکت به‌سوی توسعه پایدار شهری منعقد شده است.

روح‌الله دولت‌آبادی، معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری اراک، در تشریح مفاد این تفاهم‌نامه گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی و اجرای طرح جایگزینی موتور کولر‌های آبی پرمصرف با موتور‌های کم‌مصرف BLDC، از محور‌های اصلی همکاری مشترک میان مدیریت شهری و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی است.

وی افزود: با توجه به افزایش مصرف برق در بخش خانگی و اداری به‌ویژه در فصل تابستان، استفاده از موتور‌های BLDC می‌تواند تا ۴۰ درصد موجب کاهش مصرف برق شود و در عین حال، نقش مؤثری در مدیریت پیک بار و افزایش پایداری شبکه توزیع ایفا کند.

معاون امور زیربنایی و حمل‌ونقل شهری شهرداری اراک با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در ساختمان‌های اداری، اماکن عمومی، مدارس، فضا‌های خدماتی و محلات کم‌برخوردار، به‌عنوان یکی از رویکرد‌های اصلی مدیریت شهری در دستور کار قرار دارد و با حمایت شورای اسلامی شهر و همکاری شرکت توزیع برق دنبال می‌شود.

دولت‌آبادی با تأکید بر رویکرد عدالت‌محور مدیریت شهری خاطرنشان کرد: تمرکز این تفاهم‌نامه بر مناطق کم‌برخوردار است و اجرای پروژه‌های انرژی‌محور در مساجد، سرا‌های محله و مجموعه‌های خدماتی، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های انرژی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادی تصریح کرد: تحقق اهداف این تفاهم‌نامه نیازمند همکاری منسجم میان مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر، شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه‌های اجرایی است و شهرداری اراک آمادگی دارد با تمام ظرفیت‌های فنی و اجرایی خود، در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و مدیریت بهینه مصرف برق نقش‌آفرینی کند.