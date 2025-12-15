پخش زنده
امروز: -
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد: بر اساس آخرین پایشهای نظام مراقبت بیماریها، روند ابتلا به آنفلوانزا در استان یزد، پس از حدود چهار هفته افزایش مداوم، در هفته گذشته از ۴۷ درصد به ۳۶ درصد رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر شریفی با اعلام کاهش روند ابتلا به آنفلوانزا در استان یزد، گفت: بررسی شاخصهای دیدهوری مراکز درمانی و نتایج آزمایشهای تشخیصی نشان میدهد که پس از یک دوره تقریباً چهار هفتهای با سیر صعودی، موج آنفلوانزا در هفته گذشته روندی کاهشی به خود گرفته است.
وی افزود: در اوج این موج، شاخص ابتلا و مثبت شدن آزمایشها به حدود ۴۷ درصد رسیده بود که خوشبختانه در هفته اخیر به ۳۶ درصد کاهش یافته و این امر بیانگر آغاز روند نزولی بیماری در سطح استان یزد است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: با وجود این کاهش، همچنان بر ادامه رعایت اصول پیشگیرانه مانند شستوشوی مرتب دستها، استفاده از ماسک بهویژه در مکانهای شلوغ و استراحت و ماندن در منزل برای افراد دارای علائم بیماری توصیه شده است. همچنین تأکید شده کودکان علامتدار تا بهبودی کامل از حضور در مدارس خودداری کنند تا ضمن تسریع روند درمان، از انتقال بیماری جلوگیری شود.
شریفی افزود: واکسیناسیون گروههای پرخطر از جمله زنان باردار، افراد دارای بیماریهای زمینهای و سالمندان بهعنوان اقدامی مؤثر در کاهش خطر ابتلا مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ابراز امیدواری کرد با رعایت این توصیههای ساده، ضمن تداوم کاهش موارد ابتلا، از افزایش مجدد بیماری در ادامه فصل سرد سال در سطح استان جلوگیری شود.