آزادی یک مادر با کمک مؤسسه خیریه مهرآفرین یزد
مؤسسه خیریه مهرآفرین یزد، مبلغ ۲۶ میلیون تومان را جهت مشارکت در آزادی یک مادر زندانی جرائم غیرعمد اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد اعلام کرد: فخرالسادات جعفریزاده مدیر مؤسسه خیریه مهرآفرین یزد که پیش از این نیز در چندین نوبت در مسیر آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت داشته است، با حضور در دفتر ستاد دیه استان، این مبلغ را به نیت کمک به آزادی یک مادر زندانی غیرعمد اهدا کرد.
وی در خصوص این اقدام خداپسندانه اظهار داشت: مؤسسه خیریه مهرآفرین یزد از سال ۱۴۰۰ بهصورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و در حوزههایی نظیر تهیه بستههای کمک معیشتی، حمایت از تحصیل کودکان نیازمند، کمک به درمان بیماران و همچنین مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد فعالیت میکند.
این بانوی نیکوکار یزدی با تأکید بر اهمیت این نوع کمکها افزود: یکی از لذتبخشترین فعالیتها در مؤسسه خیریه مهرآفرین، کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است؛ چرا که با یک اقدام خیرخواهانه، نهتنها یک فرد از بند رهایی مییابد، بلکه آرامش و امید دوباره به آغوش خانواده و بهویژه فرزندان بازمیگردد.