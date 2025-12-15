به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاگردان محرم نویدکیا هر ۶ دیدار اخیر خود را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند و برای بازگشت به صدر جدول نیاز به پیروزی در این بازی دارند. فولاد با هدایت یحیی گل محمدی در فصل جاری دور از انتظار ظاهر شده و آخرین پیروزی این تیم به تاریخ ۱۶ آبان مقابل پیکان بر می‌گردد.

سپاهان با ثبت رکورد خیره‌کننده ۶ بُرد در ۶ بازی اخیر لیگ برتر و کسب ۱۰ پیروزی در تمامی رقابت‌ها توانسته خودش را به صدر جدول برساند و طلایی‌پوشان برای تمدید دوره صدرنشینی لازم است تا روند بُرد‌های سریالی‌شان را برابر فولاد خوزستان تمدید کنند.

فولادی‌ها شرایط مطلوبی هم در جدول رده بندی ندارند و برای فرار از منطقه سقوط باید از این بازی خانگی سه امتیاز را کسب کنند. در ۱۰ دیدار رو در روی دو تیم، ۵ پیروزی از آن سپاهان و ۲ پیروزی از آن فولاد بوده و ۳ بازی هم با نتیجه تساوی به اتمام رسیده است.

این دیدار ساعت ۱۸، با قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار می‌شود.