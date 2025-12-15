مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با ورود سامانه سودانی-مدیترانه‌ای بارش برف سنگین در یاسوج، بویراحمد، دنا و مارگون پیش بینی می شود.

بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های فعلی، از صبح امروز دوشنبه شاهد افزایش ابرناکی خواهیم بود و از عصر امروز بارش پراکنده برف و باران در مناطق سردسیر آغاز می‌شود.

کرمی با بیان اینکه از فردا سه‌شنبه بارش‌ها به صورت نقطه‌ای ادامه می یابد افزود: سامانه اصلی از عصر چهارشنبه فعال می‌شود و تا پایان روز جمعه بارش گسترده در استان رخ خواهد داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، علی کرمی مدیرکل هواشناسی استان گفت:

وی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد روز پنجشنبه در شهرستان‌های سردسیر بویراحمد، دنا و مارگون بارش برف سنگین رخ خواهد داد و در مناطق گرمسیری بارش باران ادامه دارد همچنین روز جمعه نیز بارش برف در مناطق سردسیر و باران در مناطق گرمسیری محتمل است.

مدیر کل هواشناسی استان با بیان اینکه از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تاکنون در حدود ۱۰۱ میلی‌متر بارش رحمت الهی ثبت شده است گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ میلی‌متر افزایش نشان می‌دهد، اما در مقایسه با میانگین بلندمدت، استان همچنان با کاهش ۵۳ میلی‌متر بارندگی مواجه است.

کرمی افزود: بر اساس آمار موجود، تنها شهر یاسوج نسبت به سال گذشته با کاهش بارش روبه‌رو بوده که این کمبود در حدود ۷ میلی‌متر است.

وی ادامه داد: سایر شهرستان‌ها از جمله گچساران، دهدشت، لنده، دنا و مارگون افزایش بارش داشته‌اند.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید گفت: از روز سه‌شنبه ۲۵ آذر تا جمعه ۲۸ آذر، استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و کرمان تحت هشدار سطح قرمز قرار دارند، در حالی که برای کهگیلویه و بویراحمد هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

کرمی توضیح داد: این سامانه سودانی که با جریان‌های سرد شمالی ترکیب شده، ساختاری سرد پیدا کرده و موجب بارش برف در مناطق سردسیر و باران در مناطق گرمسیری خواهد شد.