به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرلشکر رحیم صفوی در نشست بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق ایران با اشاره به اینکه سواحل مکران و از جاسک تا چابهار بهشت گمشده ایرانیان است، گفت: بسته راهکار‌های اجرایی برای توسعه جنوب شرق ارائه خواهد شد و همچنین پیشنهاد مرکز رصد و پایش داده‌های اقتصادی منطقه جنوب شرق هم ارائه می‌شود تا ظرفیت‌های عظیم مکران به اطلاع عموم مردم برسد.

سرلشکر رحیم صفوی با تأکید بر اینکه یکی از این ظرفیت‌ها استفاده از آب شیرین کن هاست، گفت: برابر مصوبات برای ۱۶ استان باید از ظرفیت آب شیرین کن‌ها استفاده شود اما هم اکنون فقط ۲ درصد از ظرفیت آب شیرین کن‌های سواحل شمالی و جنوبی استفاده می‌شود.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صداوسیما مبنی بر اینکه آیا کارشکنی‌ها و تحریم‌های آمریکا می‌تواند مانعی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های این منطقه شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران ۱۵ کشور همسایه دارد و اگر روابط خود را با این کشورها تقویت کند تحریم آمریکایی ها نمی‌تواند اثر داشته باشد و آمریکایی ها نمی‌توانند روابط اقتصادی ایران را کنترل کنند.

سرلشکر رحیم صفوی همچنین با اشاره به اینکه بلوچ‌ها ،از اصیل‌ترین اقوام ایرانی هستند و تامین امنیت منطقه جنوب شرق با حضور مردم بومی سواحل مکران انجام شده و خواهد شد، تاکید کرد: به شرکت های خارجی اطمینان می‌دهیم سواحل مکران امن است و سرمایه گذار خارجی می‌تواند در این منطقه با آسودگی سرمایه گذاری کند.