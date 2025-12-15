به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جشن ستارگان علمی شهرستان شفت با هدف تجلیل از داوطلبان برتر کنکور ۱۴۰۴ و دانش‌آموزان ممتاز، با حضور جمعی از مسئولان و فرهنگیان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت برگزار شد.

نماینده مردم شهرستان‌های فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به جایگاه علم و دانش گفت: شما دانش آموزان امروز با چراغ دانش در مسیر زندگی حرکت می‌کنید و هیچ توشه‌ای ارزشمندتر از علم نیست.

سید کریم معصومی افزود: دانش فقط در دانشگاه‌ها به دست نمی‌آید، بلکه در هر حرفه و رشته‌ای، یادگیری و تلاش برای افزایش مهارت، شرط اصلی موفقیت است.

وی در ادامه با ابراز افتخار از نمایندگی مردم شریف فومن و شفت گفت: من همواره در کنار دانش‌آموزان و جوانان این شهرستان هستم و موفقیت شما را همچون فرزندان خود می‌دانم و آینده کشور به تلاش و همت شما جوانان بستگی دارد.

مسعود راد رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان شفت نیز ضمن تبریک به دانشجویان و دانش‌آموزان برگزیده، گفت: در این مراسم از ۵۰ نفر از دانش آموزان موفق در رشته‌های پزشکی، مهندسی و دانشجو معلم و همچنین از مدیران موفق در کنکور ۱۴۰۴ قدردانی شد.