پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه زنجان از برگردان کامل کابل مسی به فیبرنوری در منطقه اعتمادیه تا پایان امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شبستانی با اشاره به اجرای طرح ملی مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری، گفت: این طرح در منطقه اعتمادیه آغاز شده است با اجرای این طرح دو هزار مشترک تا پایان امسال از کابل مسی به شبکه نوری برگردان و تحت پوشش فیبر نوری قرار میگیرد.
مدیر مخابرات منطقه زنجان افزود: با بیان اینکه این سرویس بر پایه جدیدترین فناوریهای دنیا ارائه میشود افزود: عملیات اجرایی برگردان با قدرت در این منطقه در حال پیشرفت است. همزمان با اجرای طرح، مشترکان میتوانند از سرویسهای اینترنت با سرعت بالا تا هزار مگابیت بر ثانیه و از خدمات تلفن ثابت بهرهمند شوند.
برگردان کابل مسی به فیبر نوری یا همان مهاجرت شبکه دسترسی ثابت کشور از «سیم مسی» به «فیبر نوری» -یکی از بزرگترین تغییرات زیرساختی ارتباطات ایران در دهه اخیر است. این برگردان با هدف افزایش پایداری و سرعت اینترنت ثابت، ارتقای کیفیت تلفن ثابت به بستر VoIP (صدا روی پروتکل اینترنت) و آمادهسازی شبکه برای خدمات نوین دیجیتال انجام میشود.
برگردان یعنی جایگزینی تدریجی کابلهای مسی فرسوده با فیبر نوری تا درِ خانه یا واحد شما (FTTH/FTTx). در عمل، مودم قدیمی ADSL/VDSL کنار میرود و یک ترمینال نوری (ONT) نصب میشود؛ تلفن ثابت روی VoIP میآید و اینترنتی بسیار سریعتر و پایدارتر میگیرید.