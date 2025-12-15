واحد تولیدی در حوزه محصولات آرایشی و بهداشتی در شهرک صنعتی کاسپین با حضور فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت به بهره برداری رسید.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این واحد با سرمایه‌گذاری ۴ میلیون دلار و ظرفیت تولید ماهانه ۲۰ تن در شهرک صنعتی کاسپین آبیک راه اندازی شده است.

این واحد با ایجاد ۱۰۰ فرصت شغلی مستقیم، گامی مهم در توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی استان به شمار می‌رود.

حضور در جشن «روشنای مهر» به مناسبت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفته بزرگداشت مقام مادر و روز زن در دانشگاه فرهنگیان، و شرکت در شورای اداری استان قزوین از دیگر برنامه‌های سخنگوی دولت در سفر به استان قزوین است.