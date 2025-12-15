پخش زنده
پهپادها به کمک سرشماری حیاتوحش اصفهان آمدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: اجرای این طرح، در راستای هوشمندسازی محیط طبیعی استان در توسعه ابزارهای فناورانه در حوزه محیطزیست با هدف بهرهگیری از فناوریهای نوین در پایش، حفاظت و مطالعات پژوهشی صورت گرفت.
داریوش گل علیزاده، استان اصفهان را بهعنوان یکی از پیشروترین استانها در استفاده از فناوری پهپاد در پایش و سرشماری حیاتوحش معرفی کرد و افزود: سرشماری پهپادی در ۶ مسیر مشخص در یک روز با حضور بیش از ۲۰ نفر از کارشناسان و نیروهای حفاظت محیط زیست اجرا شد.
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیاتوحش سازمان محیط زیست هم گفت: دادههای حاصل از این عملیات با بهرهگیری از تحلیلهای هوش مصنوعی و ارزیابی علمی تصاویر هوایی به برآورد دقیقتر جمعیت گونههای جانوری و شناسایی بهتر نوع گونهها در زیستگاه کمک میکند.
پیمان ولیزاده افزود:پارک ملی کلاه قاضی در این طرح بهصورت آزمایشی مورد پایش قرار گرفت و قرار است در سالهای آینده، سایر مناطق طبیعی استان و کشور با رویکرد پهپادی سرشماری شوند، تا گام مؤثری در تحقق پایش هوشمند و حفاظت علمی از زیستگاههای ارزشمند ایران برداشته شود.
پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی با مساحت حدود ۵۰ هزار هکتار در ۳۶ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان قرار دارد، این منطقه زیستگاه گونههای مختلف پستانداران، پرندگان و خزندگان است.