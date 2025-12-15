پخش زنده
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع دانشجویان از پیگیری دغدغهها و مطالباتی چون اشتغال و مخالفت قاطع با سدسازیهای آسیبرسان خبر داد.
یداله رحمانی استاندار در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد واحد یاسوج دانشگاه را کانون تحولات جامعه دانست و اظهار کرد: دانشگاه همیشه قلب تپنده پیشرفت جامعه بوده و هر تحول بزرگی در کشور، ریشه در دانشگاه دارد زیرا از توسعه علمی و فناوری گرفته تا شکلگیری اندیشههای نو و راهحلهای جدید برای حل مسائل جامعه همه از دانشگاه است.
وی با بیان اینکه دانشجو، چشم بیدار جامعه و رسالت پرسشگری، نقد سازنده و تلاش برای بهبود را بر دوش دارد، خطاب به دانشجویان، تصریح کرد: امروز، ایران ما بیش از هر زمان دیگری به انرژی، خلاقیت و جسارت فکری شما نیاز دارد زیرا آینده اقتصادی و اجتماعی کشور، وابسته به همین تلاشها، نشستها، میزها، کلاسها و پژوهشگاههایی است که در دانشگاه انجام میشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت نقش دانشگاهها در توسعه استان، بیان کرد: در استانداری بر این باوریم که هر جا مشارکت جوانان و دانشگاه فراهم شده، حرکتها سریعتر و پربارتر بوده است، لذا در مسیر توسعه استان، به نقش دانشگاهها از همکاری در پروژههای علمی و صنعتی گرفته تا بهرهگیری از اتاقهای فکر دانشگاهی برای حل مسائل شهری، محیطزیستی و اجتماعی تکیه کردهایم.
وی تصریح کرد: در این محیط دانشگاهی اعلام میکنم که درب استانداری به روی ایدهها، نقدها و مشارکتهای دانشجویی باز است و ما به جای نگاه فرمی و تشریفاتی، به دنبال ارتباط واقعی، مؤثر و نتیجهمحور با دانشگاه هستیم.
رحمانی با اشاره به دغدغههای دانشجویان، افزود: مسائل صنفی و رفاهی تا نگرانیهای اقتصادی و فرصتهای شغلی همه از دغدغههای دانشجویان است و ما امروز به بهانه روز دانشجو آمدیم همین دغدغهها را بشنویم و خود را موظف به پیگیری آنها میدانیم.
وی با بیان اینکه معتقدیم نیروی انسانی، مهمترین سرمایه هر کشوری است، گفت: در جلسات متعددی که با رؤسای دانشگاهها داشتم همواره بر آموزش همراه با ایجاد فضای فعالیت سیاسی و اجتماعی سالم در دانشگاهها، پژوهشمحوری و تولید علم، ارتباط مستحکم صنعت و دانشگاه تاکیدکردم.
مدیران دانشگاهی از سیاسی کاری بپرهیزند
استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به مدیران دانشگاهی گفت: اساتید و مدیران دانشگاهها بایستی فضای سیاسی و اجتماعی را برای دانشجویان فراهم کنند، اما ملاکشان خلاقیت، تخصص و شایستهسالاری باشد و از سیاسیکاری و انتخاب مدیران بر اساس دیدگاههای سیاسی خاص اجتناب شود.
وی در پاسخ به مطالبه رئیس دانشگاه مبنی بر نامگذاری یکی از مکانهای شهر یاسوج به نام شهید طهرانچی و همچنین مشکل ایاب و ذهاب دانشجویان بیان کرد: در مورد درخواست نامگذاری، پیشنهاد را در شورای شهر مربوطه مطرح شد اما در گام اول، بلوار تازهافتتاحشده در نزدیکی پل چهارم را به نام شهدای اقتدار نامگذاری شد که شهید طهرانچی یکی از آنها است.
رحمانی در مورد ایاب و ذهاب دانشگاهها هم گفت: این موضوع پیگیری شده و شهرداری محدودیتهایی مانند جذب راننده پایه یک داشته که در حال پیگیری است، ما همواره در کنار دانشگاه هستیم.
وی یکی از دغدغههای زیستمحیطی استان را حفاظت از رشتهکوه دنا عنوان کرد و افزود: دغدغه سدسازی و حفظ دنا، دغدغه همه مردم است و از همان ساعات اولیه مسئولیتم این مطالبه را در جلسات مختلف، حتی در جلسه معارفه، مطرح کردم و دیدگاه ما همواره همسو با دیدگاه مردم است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: سخنان رئیس جمهور در جلسه تهران به درستی منتشر شد که در همان زمان و همچنین در سفر اخیر به استان، بارها از زبان آقای پزشکیان شنیدم که به هیچوجه چنین موافقتی نداشته و دستوری در این زمینه صادر نکرده است.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سرمایهگذاری و اشتغال اشاره کرد و افزود: برای رفع چالش اشتغال، که دغدغه همه است، راهی جز جذب سرمایهگذاری نداریم که در این راستا، ۷۱ طرح سرمایهگذاری با حجم ۸.۲ میلیارد دلار ارزی و ۹۴ هزار میلیارد تومان ریالی تعریف شده که ایجاد اشتغال مستقیم برای ۱۷ هزار نفر را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: از این تعداد، ۱۱ طرح با سرمایهای بالغ بر ۲.۲ میلیارد دلار، کاملاً آماده آغاز عملیات اجرایی هستند که پالایشگاه گچساران، مجمع شیشه از جمله این طرحها است.
وی در ادامه به اقدامات حوزه آب و فاضلاب اشاره کرد و بیان داشت: متأسفانه به دلیل عملکرد گذشته، ۵۶ درصد شبکه فاضلاب استان فرسوده بود اما در همین یک سال گذشته، با اقدامات اصلاحی، ۴ درصد از این فرسودگی کاسته شده و به ۵۲ درصد رسیده است. با اصلاح بخشی از شبکه، ۳۱۲ لیتر بر ثانیه از آب هدررفت صرفهجویی شد که تأمین آب برای جمعیتی معادل ۱۰۷ هزار نفر حدود یکهفتم جمعیت استان را ممکن میسازد.
وی تصریح کرد: همچنین، ۸۲ کیلومتر شبکه توزیع و ۵۲ کیلومتر شبکه انتقال آب اجرا شده و در بویراحمد هم احداث مخزنی به حجم ۴۶ هزار مترمکعب آغاز شده که بیسابقه است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد در خصوص محیط زیست گفت: برای نخستین بار در این دولت، "کارگروه احیای جنگلهای زاگرس" تشکیل و اولین جلسه آن نیز در این استان برگزار شد. اعتبارات مناسبی برای این امر تخصیص یافته و پیگیری میشود.
وی در خصوص وضعیت "جمعهبازار" گفت: کارگروه ویژهای تشکیل و حتی مکان جایگزین پیشنهادی معرفی شد، اگرچه به نظر میرسد برخی ذینفعان موجود، مانعی برای این تغییر باشند.
رحمانی در تشریح تخصیص اعتبارات سفر ریاستجمهوری به استان اظهار داشت: از کل ۲۶ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب، ۱۳,۷۵۰ میلیارد تومان به حوزه راه و ۹,۲۵۰ میلیارد تومان به حوزه آب اختصاص یافته که نشاندهنده درک دقیق دولت از اولویتهای اصلی استان است. پس از آن، آموزش عالی و آموزش و پرورش در کانون توجه قرار دارند.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقش بانوان و حوزه سلامت پرداخت و گفت: در این دولت، ۱۱۰ مدیر بانوی جدید منصوب شدهاند که شامل ۸ مدیرکل، ۸ معاون مدیرکل و معاون فرمانداری و ۹۴ مدیر در سایر سطوح میشود، در حوزه سلامت، اگرچه نسبت نیروهای متخصص در دانشگاه علوم پزشکی استان از میانگین کشوری بالاتر است، ولی برای رفع کمبودها تلاش میکنیم.
رحمانی به وضعیت کارانه پزشکان پرداخت و گفت: وقتی بنده مسئولیت استانداری را تحویل گرفتم، پرداخت حقوق پزشکان با ۲۳ ماه تأخیر مواجه بود که این رقم امروز به ۱۲ ماه کاهش یافته است، ضمن اینکه کارانه پرستاران از ۱۳ ماه به ۶ ماه رسیده است. همچنین، تمامی بیمارستانهای نیمهتمام استان با دستور مستقیم رئیس جمهور و اختصاص اعتباری بیسابقه، در دست تکمیل هستند.
رحمانی درباره مسکن و بیکاری بیان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، دولت نقش تسهیلگر و تأمینکننده زمین را دارد و مردم آورده خود را میآورند. با وجود شرایط دشوار، عملکرد استان در این طرح در رتبه ۱۱ یا ۱۲ کشوری است که برای ما قانعکننده نیست و ماهانه جلسات ویژهای برای بهبود آن برگزار میکنیم.
وی ادامه داد: در خصوص بیکاری، آنچه چالش واقعی است "نرخ فعالیت اقتصادی" است که پایینتر از میانگین کشوری است که باید پروژههای سرمایهگذاری تعریف کنیم.
وی در پایان با اشاره به شاخصهای امنیتی و اجتماعی گفت: خوشبختانه استان از لحاظ اغلب شاخصهای امنیتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. آنچه نیاز به توجه ویژه دارد، مسئله اجتماعی "خودکشی" و "طلاق" است که ویژه استانهای زاگرسنشین است.
وی تصریح کرد: برای این امر ملی، "هیات اندیشهورز" تشکیل، جلسات شورای اجتماعی در مناطق پرخطر برگزار و با مشارکت دانشگاهها و اساتید، طرحهای مطالعاتی و اجرایی تعریف شده است.
وی بیان کرد: تا زمانی که فرصت خدمت داریم، در کنار مردم و تمام نهادها خواهیم بود تا بستری امن و پایدار برای توسعه و سرمایهگذاری فراهم آوریم. شعار "وفاق ملی" ریاستجمهوری نیز در همین راستاست و ما نیازمند مشارکت همه اقشار، احزاب، دانشگاهها، بخش خصوصی و دولتی هستیم تا با دستیابی به همدیگر، استان خود را بسازیم.