استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع دانشجویان از پیگیری دغدغه‌ها و مطالباتی چون اشتغال و مخالفت قاطع با سدسازی‌های آسیب‌رسان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در ابتدای نشست دانشجویان با استاندار زریر صالحی رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج ضمن تقدیر از حضور چندین باره استاندار در محیط دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه با چالش‌های زیادی مواجه است، دانشجویان در تولیدات نانو نقش دارند و ۱۰ شرکت در تهران حضور دارند و تعداد معدودی ماندند و با حضور استاندار نمایشگاه تولید دانش‌بنیان را رونمایی کردند، ما دانایی را دادیم و به دنبال توانایی هستیم.

صالحی با بیان اینکه دانشجو مطالبه گر و در قبال جامعه بی تاثیر نیست و دانشجویان این دانشگاه اینگونه هستند، افزود: رسالت دانشگاه آزاد علم آموزی و مدیریت دانش است که اینگونه هم شده است.

رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد در ادامه رسالت خود شهید طهرانچی پدر دانشگاه آزاد را تقدیم نظام اسلامی کرد، ادامه داد: این حادثه نشان‌دهنده پویایی دانشگاه است و مسئولیت ما بعد از جنگ ۱۲ و شهادت شهید طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد و دیگر شهدا چندین برابر شد.

صالح پور با بیان اینکه شهید طهرانچی همواره بر ارتباط دانشگاه و صنعت تأکید داشت، اضافه کرد: دانشگاه آزاد امروز انسان ساز است و مدیران در تراز انقلاب تحویل داده است.

وی به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از دولت چهاردهم گفت: دانشگاه آزاد در کنار سایر دانشگاه حامی نظام و دولت است و بچه‌های دانشگاه آزاد با دست خالی همراه دولت خواهند بود.

صالح پور به برخی از موفقیت‌های دانشگاه آزاد اشاره کرد و گفت: رتبه سوم کرسی آزاد اندیشی را در میان ۶ دانشگاه برتر کسب کردیم و نشریه بسیج دانشجویی ما رتبه اول را به دست آورد.

وی با بیان اینکه دانشگاه در تعامل با مردم جلساتی برگزار و چالش‌های مردم را شنیدیم، دو درخواست داریم با توجه به اینکه شهید طهرانچی چندین بار به استان سفر کردند مکانی در استان به نام این شهید والامقام جنگ ۱۲ روزه نامگذاری شود.

رئیس دانشگاه آزاد واحد یاسوج با اشاره به مشکل سرویس ایاب و ذهاب خطاب به استاندار گفت: مشکل ایاب و ذهاب دانشگاه همچنان پا برجاست چرا بین دانشگاه‌ها باید تفاوت قائل شویم، ۳ سرویس به دانشگاه دادند، اما راننده ندارند که از استاندار خواهش داریم به فکر ایاب و ذهاب دانشجویان این دانشگاه باشند.

وی با بیان اینکه ۸ هزار دانشجو در دانشگاه مشغول به تحصیل هستند، گفت: چرا نباید با این همه دانشجو از سرویس ایاب و ذهاب بهره‌مند شویم امیدواریم این مشکل رفع شود انتظار دانشگاه این است که ما را که رسالت آموزش و پژوهش داریم فراموش نکنید.

در ادامه آقای دانشی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برخی از مسئولان را به دانشگاه دعوت کردیم، اما تاکنون نیامدند از استاندار به دلیل حضور در دانشگاه قدردانی کرد و به استاندار پیشنهاد داد در نشست‌های تخصصی از ظرفیت دانشجویان استفاده شود.

وی با بیان اینکه مسئولان پاسخ گوی مطالبات دانشجویان باشند، افزود: دانشجویان مطالبه گر منطقی و صحیحی داشته باشند و مطالبات آنها شعاری و هیجانی باشد

خانم مختاری به نمایندگی از انجمن پیروان خط امام (ره) با اشاره به سد خرسان ۳ گفت: استان با داشتن ۱۱ درصد روان آب‌های کشور چرا باید تشنه باشد و آب این استان به سایر مناطق برده شود، ما مخالف احداث سد خرسان ۳ هستیم و خواستار توقف بدون وقفه سد خرسان و لزوم پایداری به حکم دادگاه باشند.

یوسف زاده به نمایندگی از بسیج دانشجویی گفت: انتظار می‌رفت در سفر رئیس جمهور تشکل‌های دانشجویی مورد توجه قرار می‌گرفت، اما متاسفانه از همه تریبون‌ها حذف شدند.

وی خطاب به استاندار با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور اشاره کردید ۷۱ پروژه سرمایه‌گذاری با سرمایه ۸.۲ میلیارد دلاری و ۱۷ نفر اشتغال به کار شوند میدانید ایجاد این میزان شغل برای استان ما یک رویا است آیا واقعا چنین اشتغالی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به توضیحات رئیس جمهور در سفر به استان در خصوص کار کارشناسی سد‌های در حال احداث افزود: این چه کار کارشناسی است که پروژه متوقف نشده است و کار در حال انجام است آیا می‌خواهید بعد از اینکه سد ساخته شد کار کارشناسی انجام دهید.

دهقان به نمایندگی از دانشگاه دولتی گفت: در آستانه بحران آب و فاجعه خاموش آب هستیم آقای استاندار برنامه فوری شما برای رفع فرسودگی شبکه آب و تنش آبی چیست؟

وی با بیان اینکه برای حفظ جنگل‌های بلوط با توجه به نبود بالگرد و آتش‌سوزی مستمر چه کاری انجام دادید؟

دهقان ادامه داد: جمعه بازار یک فرصت اقتصادی است، اما به بحرانی تبدیل شده است برای عبور از خطرات جمعه بازار چه کردید؟

وی با بیان اینکه برای اورژانس هوایی چه کردید گفت: برای دفاع از استان نیاز است استان صلابت بیشتری به خرج دهد.

وی تصریح کرد: برای اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی چه کردید؟ ما حاضریم دانش خود را بر میز توسعه استان بگذاریم به شرطی که گوشی برای شنیدن باشد.

در ادامه خانم محمدیان به نمایندگی از کانون‌های فرهنگی با اشاره به سفر رئیس جمهور و مصوبات سفر گفت: جامعه دانشگاه استان پیگیر تحقق مصوبات سفر رئیس جمهور به استان است.

وی بیان کرد: سهم زنان در توسعه و تصمیم گیری‌ها دیده شود، ضمن اینکه برای ترک تحصیل دختران در مناطق روستایی به دلیل نبود مدرسه و دیگر مشکلات چاره اندیشی کنید.

محمودیان با بیان اینکه ۳۰ درصد زنان فارغ التحصیلان بیکار هستند، گفت: نرخ ازدواج زودهنگام در چرام و لنده بالا است و خدمات بهداشتی هنوز آنطور که شاید است در مناطق روستایی ارائه نمی‌شود.

زمانی نماینده انجمن‌های علمی گفت: استان با وجود ظرفیت‌ها در حوزه سلامت وضعیت خوبی نداریم، مبلغ بدهی دانشگاه علوم پزشکی استان ۷۲۰ میلیارد تومان است که ۳۳۰ میلیارد تومان مربوط به بدهی به کادر درمان است و یکسال است که پزشکان کارانه دریافت نکردند.

وی با بیان اینکه استان با کمبود پزشک متخصص مواجه است، ادامه داد: نبود مرکز تخصصی سرطان از مطالبات مردم است و برای احداث این مرکز تلاش کنید.

زمانی با اشاره به نیمه کار رها شدن ۷۰ طرح عمرانی نیمه کار گفت: حوزه درمان در صف اول خدمت هستند، اما چرا دیده نمی‌شویم؟

وی با اشاره به سقوط ارزش واقعی کارانه‌های پرستاران است که امروزه دیگر ارزش ندارند، از دخالت سیاسیون در انتصابات انتقاد کرد و گفت: حوزه درمان با جان مردم سرکار دارد، نباید سلامت مردم بازیچه سیاسیون شود.

رضایی به نمایندگی از شورای صنفی؛ طرح نهضت ملی مسکن برای خانه دار کردن افراد کم بضاعت شروع شد، اما مردم نمی‌دانند چه زمانی صاحب خانه می‌شوند.

وی تصریح کرد: کهگیلویه و بویراحمد سال هاست با پروژه‌های نیمه تمام زندگی می‌کند و این تنها به کمبود اعتبارات نیست، نمونه این پروژه‌ها ورزشگاه تختی است که ضعف نظارت‌ها را می‌رساند و موجب شد در کشور سوژه شویم.

وی تصریح کرد: چرا تحصیلکردگان ما در سایر استان‌ها مشغول به کار هستند امازمینه اشتغال پایدار در استان فراهم نیست.

هر تحول بزرگی در کشور، ریشه‌اش در دانشگاه است