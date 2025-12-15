پخش زنده
در ادامه اجرای پروژههای عمرانی و ساماندهی بافت تاریخی شهر اراک، عملیات کففرش گذر چهارم بازار تاریخی انجام و زمینه اتصال لوله فاضلاب سقاخانه به شبکه فاضلاب شهری فراهم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت آب و هدایت مناسب روانآبهای سطحی در محدوده بازار تاریخی صورت گرفته است.
همچنین بهمنظور رفع مشکل تجمع و هدایت روانآبهای سطحی، جدول میانی کوچه امجد در محدوده کوچه سعدی اصلاح و پس از آن، عملیات ترمیم و پخش آسفالت انجام شد.
بر اساس این گزارش، مرمت دالان سرای تاریخی صندوقسازان با تکمیل سقف و اجرای بامسازی به پایان رسیده و حیاط خلوت سرای اکبریان نیز ساماندهی و مرمت شده است. در حال حاضر، عملیات بندکشی دیوارها و سقف گنبد این سرا به همراه اصلاح ناودانها در دست اجرا قرار دارد.
گفتنی است در راستای بهبود وضعیت معابر شهری، عملیات پخش آسفالت و لکهگیری در خیابانهای حصار، شیخ فضلالله نوری و ادبجو نیز انجام شده است