مقامات مغرب اعلام کردند بر اثر جاری شدن سیل در ایالت ساحلی آسفی دست کم بیست و یک نفر کشته و سی و دو نفر زخمی شدند.

۵۰ کشته و زخمی بر اثر جاری شدن سیل در کشور مغرب

۵۰ کشته و زخمی بر اثر جاری شدن سیل در کشور مغرب

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اسپوتنیک عربی، مقامات کشور مغرب اعلام کردند: جاری شدن سیل در ایالت ساحلی «آسفی» در ۳۳۰ کیلومتری جنوب رباط، پایتخت این کشور، به کشته شدن دست کم ۲۱ تن و زخمی شدن ۳۲ تن منجر شد.

مقامات مغرب گفتند: بر اثر بارش شدید باران که یک ساعت طول کشید، ۷۰ خانه و مغازه به زیر آب رفتند؛ سیل ۱۰ خودرو را با خود برد و بسیاری از جاده‌ها را مسدود کرد.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه نیز، مقامات محلی اعلام کردند که سیل ناشی از بارش شدید باران روز یکشنبه در شهر ساحلی صافی در مغرب جان ۱۴ نفر را گرفت. ۷ نفر دیگر هم در دیگر مناطق جان باختند.

مقامات اعلام کردند بارندگی شدید در استان صافی، حدود ۳۰۰ کیلومتری (۱۸۶ مایلی) جنوب رباط، پایتخت، باعث جاری شدن سیل شدیدی شد که به حدود ۷۰ خانه و مغازه در این شهر آسیب رساند.

خسارت به جاده‌های این منطقه، ترافیک را در چندین جاده این شهر که در ساحل اقیانوس اطلس مغرب قرار دارد، قطع کرد.

در حالی که تیم‌ها در جستجوی سایر تلفات احتمالی بودند، سازمان هواشناسی پیش‌بینی کرد که روز سه‌شنبه باران‌های شدیدی در سراسر کشور می‌بارد.

مروان تامر اهل شهر صافی گفت: «سیل ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر شروع شد. ما تعجب می‌کنیم که چرا هیچ کامیونی همان طور که سازمان توزیع آب و برق بین شهری استان صافی قبلاً انجام می‌داد برای تخلیه آب اعزام نکرد. ما می‌دانیم که این فاجعه‌ای است که باید آن را بپذیریم. اما مسئولان کجا هستند؟»

حمزه چدوانی، اهل شهر صافی گفت: «متأسفانه، امروز شهر صافی روز بدی را پشت سر گذاشت، یک روز واقعاً تاریک. تلاش‌ها در حال حاضر ادامه دارد. از مقامات، حفاظت مدنی و ساکنان قدیمی شهر به خاطر زحماتشان سپاسگزاریم. در حال حاضر، ما عزادار بیش از بیست کشته در این شهر و مناطق همجوار هستیم.»