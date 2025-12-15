پخش زنده
امروز: -
استان اصفهان با ۱۱ برگزیده در جشنواره ملی پژوهش و فناوری خوش درخشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزش و پرورش استان اصفهان در آیین تجلیل از برگزیدگان پژوهشگر و فناور برتر کشوری گفت: به نمایندگی از برگزیدگان استان اصفهان، از دو دانشآموز برتر پژوهشگر و فناور استان بهصورت حضوری تجلیل شد.
علیرضا عابدی افزود: امیرمهدی براتی، دانشآموز پایه دوازدهم هنرستان باهنر زرینشهر و دانشجوی فعلی دانشگاه ملی مهارت مهاجر اصفهان، یکی از برگزیدگان این جشنواره بود که باتوجه به فعالیتهای شاخص پژوهشی و فناورانه تجلیل شدند.
وی ادامه داد: مبینا عباسی، دانشآموز پایه نهم مدرسه بحرنیان ناحیه ۴ اصفهان، دیگر نماینده استان اصفهان در این مراسم بود که با ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود، موفق به کسب عنوان پژوهشگر برتر کشوری شد و لوح سپاس جشنواره را دریافت کرد.