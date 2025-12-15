پخش زنده
یک شرکت دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به بومیسازی فناوری ساخت پرینتر سهبعدی رزینی با دقت ۵۰ میکرون شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدرالدین محمودکلای، کارشناس بخش فنی این شرکت دانشبنیان اظهار کرد: این شرکت در حوزه طراحی و تولید پرینترهای سهبعدی و همچنین ارائه خدمات ساخت قطعات سهبعدی فعالیت میکند.
وی با بیان اینکه محصولات این شرکت طیف متنوعی از کاربردها را پوشش میدهد، افزود: پرینترهای تولیدی ما شامل مدلهای فیلامنتی و رزینی است که از مصارف خانگی و کارگاههای کوچک تا کاربردهای نیمهصنعتی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. برخی از مدلهای رزینی بهطور کامل توسط تیم فنی شرکت طراحی و تولید شدهاند.
محمودکلای افزود: این تجهیزات به مرحله تجاریسازی رسیده و در حال حاضر توسط کاربران مختلف، هم در محیط دانشگاه و هم در خارج از آن، مورد استفاده قرار میگیرند.
وی درباره کاربردهای پرینترهای سهبعدی، توضیح داد: یکی از مهمترین کاربردهای این دستگاهها در حوزه مهندسی و نمونهسازی سریع یا پروتوتایپینگ است. علاوه بر آن، در صنایع مختلف از جمله جواهرسازی، دندانپزشکی و حتی خودروسازی، از قطعات پرینتشده بهعنوان قالب اولیه برای ریختهگری و تولید محصول نهایی استفاده میشود.
این محقق شرکت دانشبنیان ادامه داد: در صورت استفاده از پلیمرهای صنعتی با مقاومت مکانیکی و حرارتی بالا، قطعات پرینتشده میتوانند مستقیماً بهعنوان محصول نهایی به کار گرفته شوند. همچنین این فناوری در حوزههای دکوراتیو، تزیینات داخلی و تولید قطعات شخصیسازیشده نیز کاربرد دارد.
محمودکلای با اشاره به نقش پررنگ این فناوری در حوزه پزشکی و دندانپزشکی، اظهار کرد: در بخش مدیکال، پرینترهای سهبعدی برای ساخت مدلهای دندانی، پروتزها، روکشها، بریجها، نایتگاردها و همچنین راهنماهای جراحی یا سرجیکال گایدها در جراحیهای ایمپلنت مورد استفاده قرار میگیرند.
وی افزود: علاوه بر پزشکی، در حوزه مهندسی برای نمونهسازی، در صنعت برای ساخت قطعات و لوازم جانبی و در بخش قالبگیری برای تزریق پلاستیک و ریختهگری فلزات نیز از این فناوری استفاده میشود. حتی در حوزه هنر و سرگرمی، ساخت مجسمهها، تابلوهای تزیینی و اکشنفیگورها با پرینترهای سهبعدی انجام میشود.