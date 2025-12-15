رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: توسعه نیازمند توجه به منافع بلندمدت است و آموزش‌ و پرورش منفعت مشترک و پایدار هر جامعه است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیلی، معاون راهبردی رئیس جمهور در این نشست با اشاره به روند توسعه آموزش در کشور گفت: در سال‌های گذشته دسترسی به آموزش به حدود ۹۸ درصد رسیده، بی‌سوادی کاهش یافته و سواد به‌عنوان یک نیاز بدیهی در جامعه پذیرفته شده است. به گفته اسماعیلی، هرچند تحولات مهمی رخ داده، اما موضوع کیفیت آموزش و عدالت آموزشی همچنان نیازمند تصمیم‌سازی دقیق‌تر است.

معاون راهبردی رئیس جمهور با تأکید بر رویکرد مشورتی دولت افزود: معاونت راهبردی در قالب یک پویش ملی، در پی جمع‌آوری دیدگاه‌ها و نظرات از نقاط مختلف کشور است تا بر اساس آن، مدلی مشخص و قابل اجرا تدوین و به رئیس‌جمهور ارائه شود.

وی با اشاره به محدودیت‌ها و کاستی‌های موجود تصریح کرد: این نواقص شناخته شده‌اند، اما ترکیب آموزشی و فرهنگی اعضای دولت این امکان را فراهم کرده که فاصله‌ها با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند.

اسماعیلی هدف اصلی این نشست را شنیدن نظرات کارشناسان اعلام کرد و افزود: زمان جلسه به ارائه و بررسی ایده‌های آماده اختصاص یافته تا با تبادل نظر، پیشنهاد‌ها پخته‌تر شده و برای ورود به مرحله اجرا آماده شوند.

همچنین در این نشست، حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، به تشریح چرایی قرار گرفتن آموزش‌وپرورش در اولویت‌های دولت اشاره کرد.

کیفیت آموزش مهم‌ترین زیرساخت تحول

وی با اشاره به اینکه پرسش درباره اولویت آموزش در کنار مسائل فوری کشور بار‌ها در جامعه و رسانه‌ها مطرح می‌شود، گفت: کیفیت آموزش مهم‌ترین زیرساخت تحول در هر جامعه است. به گفته حاجی میرزایی، بیشترین تأثیرپذیری و شکل‌گیری شخصیت افراد در دوران کودکی رخ می‌دهد و بسیاری از مؤلفه‌های زیست عزتمندانه در همین دوره شکل می‌گیرد.

رئیس دفتر رئیس جمهور تأکید کرد: توجه به آموزش در این سنین، کم‌هزینه‌ترین و ماندگارترین مسیر برای پیشرفت کشور است و با وجود دستاورد‌های نظام تعلیم و تربیت، همچنان ظرفیت‌های مهمی برای تحول و ارتقای این حوزه وجود دارد که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حاجی‌میرزایی گفت: توسعه نیازمند توجه به منافع بلندمدت است و آموزش‌وپرورش منفعت مشترک و پایدار هر جامعه است.

به گفته وی، جامعه‌ای که همه ظرفیت خود را صرف مسائل روزمره کند و از آینده غافل بماند، در مسیر پرشتاب تحولات عقب خواهد ماند؛ توجه رئیس‌جمهور به آموزش‌وپرورش برآمده از درک عمیق ضرورت‌های کشور است و در مواجهه با بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، یکی از نخستین حوزه‌هایی که به آن ارجاع داده می‌شود، نظام آموزشی است.

حاجی میرزایی به پرسش اصلی رئیس‌جمهور درباره کارکرد آموزش‌وپرورش اشاره کرد و گفت: هدف، پرورش افرادی برای مشارکت مؤثر در حیات اجتماعی و زندگی مسئولانه است؛ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد فاصله‌ای با این هدف وجود دارد و نقطه آغاز اصلاح، فراهم شدن بستر‌های انگیزشی و آموزشی است.

حاجی‌میرزایی افزود: تأکید رئیس‌جمهور بر تربیت نسلی است که توان فهم مسائل، تحلیل، تبیین و صورت‌بندی درست موضوعات را داشته باشد و با تفکری منسجم بتواند در حل مسائل جامعه نقش‌آفرینی کند.

نقش مردم در حل مسائل آموزش و پرورش

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با تأکید بر نقش مردم در حل مسائل آموزش‌وپرورش گفت: در هر نقطه‌ای که مشکل آموزشی وجود دارد، باید در کنار آن یک ساختار مردمی شکل بگیرد تا خانواده‌ها و جامعه محلی درباره آموزش فرزندانشان فکر کنند و درگیر مسئله شوند، نه صرفاً برای جمع‌آوری منابع مالی، بلکه برای فهم مسئله و یافتن راه‌حل.

وی خاطرنشان کرد: تجربه‌های میدانی نشان می‌دهد هرجا چنین مشارکتی شکل گرفته، نتایج مؤثری به دست آمده است. حاجی میرزایی با اشاره به نمونه‌ای در یکی از شهر‌های استان قزوین افزود: یک معلم توانسته بود جمع بزرگی از مردم را برای اندیشیدن و همکاری درباره مدرسه فعال کند.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور تأکید کرد: یکی از معیار‌های موفقیت در این مسیر، میزان فعال‌سازی این ظرفیت مردمی است و آموزش‌وپرورش از توان بالقوه بالایی برای ایجاد و گسترش شبکه‌های اجتماعی مردمی برخوردار است که باید به آنها میدان داده شود تا درباره مسائل آموزشی نقش‌آفرینی کنند.