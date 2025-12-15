پخش زنده
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد ایلام؛ از آغــاز چهاردهمین دوره مسابقات مناظره دانشجویی در استان، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ شهریار رستمی اظهار کرد: در این دوره از مسابقات، ۳۲ تیم از دانشگاههای استان حضور دارند.
وی اضافه کرد: در این مسابقات، دانشجویان میتوانند؛ مهارتهای گفتوگو، استدلال و تحلیل را در فضایی علمی و رقابتی به نمایش بگذارند.
رستمی تشریح کرد: این مسابقات که به همت جهاد دانشگاهی و حمایت دانشگاههای استان به میزبانی دانشگاه ایلام برگزار میشود؛ بستری برای تبادل نظر و ارتقای فرهنگ گفتوگو میان دانشجویان است.
وی افزود: شرکتکنندگان در قالب تیمهای مناظرهای به بررسی موضوعات مختلف اقتصاد، فرهنگ، سیاست داخلی و خارجی، آرمان فلسطین و تحولات منطقه، محیط زیست و سلامت، علم و فناوری و ورزشی میپردازند و با ارائه استدلالهای مستدل، دیدگاههای خود را به داوران و مخاطبان منتقل میکنند.
وی تصریح کرد: مرحله استانی این رقابتها، مقدمهای برای حضور تیمهای برتر در مرحله منطقهای و کشوری خواهد بود.