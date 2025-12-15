پخش زنده
امروز: -
خبرهایی از آغاز اردوی ملی پوشان تیراندازی با کمان با هدایت سرمربی آبیکی تا حضور دو ورزشکار استان در مسابقات جام جهانی اسکیت رولبال را در بسته خبرهای ورزشی مشاهده کنید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تمرینات تیم ملی در رشته کامپوند زیر نظر اسماعیل عبادی سرمربی آبیکی در حال برگزاری است.
ملی پوشان تمرینات خود را تا بیست و هشتم آذر در بوشهر پیگیری خواهند کرد.
دو ورزشکار استان در راه جام جهانی اسکیت رولبال
زهرا پاریاد و شقایق رحمانی به همراه تیم ملی عازم مسابقات اسکیت رولبال قهرمانی جهان شدند.
این رقابتها از امروز تا ۲۷ آذر در امارات پیگیری خواهد شد.
تداوم صدرنشینی فوتبالیستهای کیان جوان در لیگ چهار
تیم کیان جوان در هفته پنجم لیگ چهار با یک گل نماینده تهران را با شکست بدرقه کرد.
نماینده استان با پنج پیروزی متوالی و کسب ۱۵ امتیاز در صدر گروه دوم لیگ چهار فوتبال کشور قرار دارد.
درخشش تیم ملی تکواندو ویتنام با هدایت سرمربی قزوینی
تیم ملی تکواندو ویتنام با هدایت عرفان حیدری مربی ارزنده استان در رقابتهای تکواندو بازیهای جنوب شرق آسیا چهار مدال کسب کرد.
این تیم با کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز عنوان نایبقهرمانی را کسب کرد.
این رقابتها به میزبانی تایلند برگزار شد.
تیم ملی تکواندو ویتنام ماه گذشته اردوی تمرینی خود را به مدت در قزوین برپاکرد.