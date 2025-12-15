پخش زنده
فعالان حوزههای قرآنی، علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری دانشگاه فرهنگیان در شیراز تجلیل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسمی که با حضور ۱۰۰ دانش جو معلم فعّال در حوزه قرآن در دانشگاه فرهنگیان شیراز برگزار شد از تعدادی از استعدادهای برتر ملی حوزههای قرآنی، علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری از بین ورودیهای ۱۴۰۴ این دانشگاه برگزار شد.
آیت الله دژکام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز در جمع این دانشجویان بر توسعه فعالیتهای قرآنی تاکید کردو افزود:فعالیتهای قرآنی انجام شده ارزشمند است و نقش دانشجو معلمان امروز و نسلهای بعد در توسعه و ترویج علوم قرآنی بیشتر است و تا جهانی شدن پیام ما، راه طولانی در پیش است.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان فارس هم گفت: دانشگاه فرهنگیان فارس در کار تیمی در جشنواره فرهنگی کشور، با معرفی قاریان و حافظان برتر کشوری رتبه برتر کشور را در بین دانشگاههای فرهنگیان سراسر کشور کسب کرد.
شیروانی افزود: در حال حاضر ۸ هزار دانشجو معلم در ۲۱ رشته در دانشگاه فرهنگیان فارس تحصیل میکنند و امسال با ۲۵ درصد افزایش ۲هزارو ۲۰۰ دانشجو معلم جدید وارد این دانشگاه شدند.