دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به ثبت پیک ابتلا به آنفلوانزا در آذرماه، بر ضرورت تزریق واکسن به‌ویژه برای مادران باردار و گروه‌های پرخطر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بر اساس اعلام واحد بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک، بیشترین میزان ابتلا به آنفلوانزا در هفته نخست آذرماه با ثبت ۴۲.۷ درصد گزارش شده است. این میزان در هفته دوم ۳۲ درصد و در هفته سوم آذرماه ۳۶.۶ درصد بوده است.

طبق این گزارش، شهرستان اراک بیشترین آمار ابتلا را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های فراهان، شازند، آشتیان و کمیجان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین تاکنون ۱۲ هزار و ۶۷۲ دُز واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های هدف شامل مادران باردار، بیماران خاص، ایثارگران، پرسنل درمانی و نیرو‌های اورژانس تزریق شده است.

مسئولان بهداشتی استان با تأکید بر پایش مستمر بیماری‌های تنفسی، خواستار رعایت دقیق پروتکل‌های درمانی شدند و نسبت به تجویز و تزریق آمپول‌های کورتون‌دار به‌ویژه دگزامتازون هشدار دادند.

در پایان این نشست تأکید شد: مادران باردار و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای باید در اسرع وقت برای تزریق واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.