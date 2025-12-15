پخش زنده
امروز: -
اجرای طرح پایش و کنترل عیار مصنوعات فلزی گرانبها در بازار ۳ شهرستان خراسان جنوبی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: طرح پایش و کنترل عیار مصنوعات فلزی گرانبها در راستای اجرای ماده ۱۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان آغاز شده است.
بذری با بیان اینکه در این طرح نمونهبرداری امانی از مصنوعات طلا در مراکز عرضه انجام خواهد شد، افزود: نمونههای اخذشده برای انجام آزمونهای تخصصی و تعیین عیار واقعی مصنوعات به آزمایشگاههای مربوطه ارسال میشود.
وی گفت: این طرح بهصورت همزمان در شهرستانهای فردوس، بشرویه و سرایان در حال انجام است و کارشناسان این اداره کل با حضور در واحدهای صنفی طلا و جواهر، فرآیند نظارت و کنترل را مطابق ضوابط قانونی انجام میدهند.
مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت همکاری اصناف افزود: باقیمانده مصنوعات نمونهبرداریشده پس از انجام آزمون و اعلام نتایج، به واحدهای صنفی مربوطه بازگشت داده خواهد شد و این فرآیند بهصورت کاملاً امانی انجام میشود.