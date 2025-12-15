پخش زنده
سرمربی گلگهر سیرجان:ما محکوم به بردن هستیم؛ چند بازی خانگی را از دست دادهایم؛ چون نتوانستیم هوادارانمان را در خانه خوشحال کنیم
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، مهدی تارتار، با ابراز امیدواری به آینده تیمش، دیدار پیشرو مقابل مس رفسنجان را فرصتی مهم برای خروج از شرایط فعلی دانست و تأکید کرد نمایشهای فنی این تیم، امیدواری کادر فنی را حفظ کرده است.
سرمربی گلگهر سیرجان، در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل مس رفسنجان گفت: درست است مس رفسنجان در جدول شرایط خوبی ندارد، اما بازیکنان باکیفیتی جذب کرده و حالا هم با حضور مجتبی جباری روی نیمکت، تیمی باانگیزه دارد. پیش از این هم رسول خطیبی برای این تیم زحمت کشیده است.
او ادامه داد: ما محکوم به بردن هستیم. چند بازی خانگی را از دست دادهایم و بازیکنانم بهخاطر هواداران ناراحت هستند؛ همانطور که خود ما در کادر فنی ناراحتیم، چون نتوانستیم هوادارانمان را در خانه خوشحال کنیم.
تارتار با اشاره به شرایط فنی تیمش تأکید کرد: نگران نیستیم، چون بازیهای خوبی انجام میدهیم. نگرانی زمانی ایجاد میشود که تیم نتواند فوتبال خوبی ارائه دهد. وقتی خوب بازی میکنیم، همیشه امید وجود دارد و مطمئن باشید این سختیها تمام میشود.
سرمربی گلگهر در ادامه گفت: اگر فردا یک بازی خوب ارائه کنیم، میتوانیم هوادارانمان را خوشحال کنیم و امیدوارم ما را تنها نگذارند.
او در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه تیم نه خوب بازی میکند و نه نتیجه میگیرد، گفت: به گواه کارشناسان، حتی در بازی با شمسآذر هم آمارها به سود تیم ما بود، اما یک لحظه تمرکزمان را از دست دادیم و روی ضربه آزاد گل خوردیم. در فوتبال تا اشتباهی صورت نگیرد، گلی به ثمر نمیرسد.
تارتار تأکید کرد: باید تمرکزمان را بالا ببریم، اشتباهات را به حداقل برسانیم و از اشتباهات حریف استفاده کنیم. به گذشته فکر نمیکنیم، چون اگر بخواهیم در گذشته بمانیم، غرق میشویم. نگاه ما فقط به آینده است.
او در ادامه و در واکنش به تکرار انتقاد خبرنگار، گفت: در هر شرایطی حق با هوادار است و هرچه داریم از هواداران است. باید طوری کار کنیم که رضایت آنها را جلب کنیم. فصل گذشته هم در همین مقطع امتیاز مشابهی داشتیم و در پایان فصل به جایگاه آبرومندی رسیدیم. این نشان میدهد هر لحظه میتوان ورق را برگرداند.
سرمربی گلگهر درباره وضعیت گلزنی تیمش گفت: نسبت به فصل گذشته بهتر شدهایم و گلهای بیشتری زدهایم. رضا جعفری چند هفتهای مصدوم بوده و نتوانسته به ما کمک کند. رضا اسدی هم دیر اضافه شد و از نظر بدنی کمی عقب است.
او ادامه داد: در خط دفاعی هم بهدلیل جدایی چند بازیکن و دیر اضافه شدن سیاوش یزدانی و مصدومیت امیر شبانی، از نظر تعداد دچار مشکل شدیم که خوشبختانه این بازیکنان به تیم برگشتهاند و امیدواریم نمایشهای بهتری داشته باشیم.
تارتار درباره ساختار دفاعی تیمش گفت: استراتژی هر باشگاه را مدیریت مشخص میکند. دوست داشتم ساختار دفاعی تیم حفظ شود، اما همیشه به تصمیم باشگاه احترام میگذارم. جذب بازیکن با تأیید سرمربی انجام میشود و فروش بازیکن تصمیم باشگاه است و برای من قابل احترام است.
درهفته چهاردهم لیگ برتر گل گهر سیرجان و مس رفسنجان امروز دوشنبه ۲۴ آذر ساعت ۱۶:۱۵ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان به مصاف هم میروند.
دو تیم تاکنون ۱۰ بار در لیگ برترروبروی هم قرار گرفتهاند که سهم گل گهر ۷ برد بوده و سه بازی هم مساوی شده تا مس رفسنجان هیچ گاه موفق به پیروزی برابر هم استانی خود نشده باشد.
هفته گذشته گل گهر در قزوین به تساوی یک بر یک برابر شمس آذر رسید و مس در رفسنجان به نتیجه بدون گل مقابل فولاد دست یافت.
گل گهر با ۱۷ امتیاز در رتبه هشتم قرار دارد و مس رفسنجان با ۸ امتیاز قعرنشین جدول است.