سخنگوی شرکت گاز پایتخت از مصرف ۹۱ میلیون متر مکعب گاز در ۲۴ ساعت گذشته در این استان خبر داد و با تاکید بر اهمیت صرفه جویی در مصرف گاز، از شهروندان تهرانی خواست تا با رعایت نکات ساده، در مدیریت مصرف گاز همکاری کنند تا هموطنانمان در مناطق سردسیر کشور نیز از گاز بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اصغر نوایی، سخنگوی شرکت گاز استان تهران، در این باره اظهار داشت: با توجه به کاهش چند درجهای دمای هوا در روزهای اخیر، مصرف گاز در استان تهران به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در ۲۴ ساعت گذشته، ۹۱ میلیون متر مکعب گاز در استان تهران در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است. به همین منظور از هفته گذشته تا به امروز شاهد رشد ۱۲ درصدی در پایتخت بودهایم.
وی با تأکید بر پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم و تشدید کاهش دما در روزهای آینده، گفت: با توجه به ورود موج جدید سرما و افزایش نیاز به مصرف انرژی، از شهروندان تقاضا داریم از هماکنون مدیریت مصرف گاز را بهصورت جدی در دستور کار قرار دهند.
نوایی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی و مصرف بهینه گاز، به شهروندان تهرانی توصیه کرد: تنظیم دمای محیط منزل و محل کار بر روی ۲۰ درجه سانتیگراد یکی از سادهترین و در عین حال مؤثرترین راهکارها برای کاهش مصرف گاز است.
سخنگوی شرکت گاز استان تهران در پایان با تأکید بر نقش اقدامات ساده در کاهش هدررفت انرژی گفت: از شهروندان تهرانی درخواست میکنم با پوشاندن دریچهها و کانالهای کولر و جلوگیری از خروج هوای گرم، در صرفهجویی مصرف گاز مشارکت داشته باشند؛ چراکه این همراهی کمک میکند تا هموطنانمان در اقصینقاط کشور، بهویژه مناطق سردسیر، بتوانند بهصورت پایدار از این نعمت الهی بهرهمند شوند.