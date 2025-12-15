به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این اداره‌کل با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی خراسان رضوی نسبت به بارش شدید برف در استان و شهر مشهد در روز‌های ۲۶ تا ۲۹ آذرماه، از زائران و مسافران درخواست کرد پیش از عزیمت به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد با اطلاعات پرواز فرودگاه با شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۱۹ الی ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۲۳ تماس بگیرند.

براساس اعلام هواشناسی خراسان رضوی، تداوم بارش‌ها تا فردا ادامه دارد و از روز سه‌شنبه با تقویت سامانه بارشی، شاهد کولاک برف، تشکیل مه و کاهش میدان دید در جاده‌های استان بویژه در محور‌های سردسیر و کوهستانی همراه با لغزندگی و یخ زدگی جاده‌ها خواهیم بود.