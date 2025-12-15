به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: مرحله نخست جبران خسارات ناشی از تگرگ و سرمازدگی محصولات کشاورزی این شهرستان به میزان ۲۶ میلیارد ریال تأمین و روند پرداخت آن به کشاورزان خسارت‌دیده آغاز شده است.

سلام ستوده افزود: درپی وقوع بارش تگرگ بهاری و سرمازدگی کم‌سابقه در اردیبهشت‌ماه امسال که خسارات قابل توجهی به بخش کشاورزی مهاباد وارد کرد، موضوع جبران خسارت کشاورزان به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: جهاد کشاورزی شهرستان پس از انجام بازدید‌های میدانی و برآورد دقیق میزان خسارت، پرونده‌های مربوطه را تکمیل و برای تأمین اعتبار به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده که نتیجه آن، تخصیص و پرداخت مرحله نخست خسارت‌ها بوده است.

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشاورزی یکی از محور‌های اصلی معیشت مردم این شهرستان است، اظهارداشت: طبق گزارش کارشناسان صندوق بیمه کشاورزی، در مجموع ۱۰۴ میلیارد ریال در بخش باغی و ۱۰۳ میلیارد ریال در بخش زراعی به محصولات کشاورزی مهاباد خسارت وارد شده که تاکنون حدود ۲۷ میلیارد ریال آن تأمین و در حال پرداخت به کشاورزان است.

ستوده با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از بهره‌برداران بخش کشاورزی اضافه کرد: پیگیری‌ها برای تأمین باقی‌مانده خسارات ادامه دارد و مراحل بعدی پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای و با تأمین اعتبارات لازم، به حساب کشاورزان واریز خواهد شد تا بخشی از مشکلات معیشتی آنان جبران شود.