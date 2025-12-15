پخش زنده
امین حسین رحیمی به منظور شرکت در یازدهمین فراهمایی دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به قطر سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر دادگستری ایران بامداد امروز دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴ به منظور شرکت در یازدهمین فراهمایی دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد به قطر سفر کرد.
وزیر دادگستری برای شرکت و سخنرانی در یازدهمین فراهمایی دولتهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که به میزبانی قطر برگزار میشود بامداد امروز وارد دوحه پایتخت این کشور شد.
رحیمی عصر امروز در این کنفرانس سخنرانی خواهد کرد.