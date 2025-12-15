به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست شهرضا اعلام کرد:پیرو ابلاغیه‌های پیشین و در راستای اجرای الزام قانونی مربوط به پایش آلاینده ها، پرونده یک واحد صنعتی واقع در شهرک صنعتی رنگسازان با تخلف آلودگی هوا ناشی از انتشار فلزات سنگین به مراجع قضایی معرفی شد.

بنابر این گزارش، این واحد صنعتی که برای اجرای خود اظهاری با آزمایشگاه‌های مورد اعتماد سازمان در خصوص اندازه گیری فلزات سنگین و ارائه نتایج همکاری نمی‌کرد، به علت تأثیر مستقیم بر سلامت عمومی و محیط زیست و اجرا نکردن تکلیف قانونی، متخلف شمرده شده و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.