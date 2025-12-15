پخش زنده
امروز: -
هفته پانزدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی اینتر، یوونتوس و تساوی میلان ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
میلان ۲ - ۲ ساسولو (گلهای میلان: داویده بارتساگی در دقایق ۳۴ و ۴۷)
فیورنتینا ۱ - ۲ ورونا
اودینزه ۱ - ۰ ناپولی
جنوآ ۱ - ۲ اینتر (گلهای اینتر: یان بیسک در دقیقه ۶ و لائوتارو مارتینس ۳۸)
بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس (گل: خوان کابال در دقیقه ۶۴)
* برنامه - دوشنبه ۲۴ آذر:
رم - کومو
- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۳ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای میلان با ۳۲، ناپولی با ۳۱ و رم با ۲۷ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم قرار دارند.