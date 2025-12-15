هفته پانزدهم فوتبال سری آ ایتالیا با پیروزی اینتر، یوونتوس و تساوی میلان ادامه یافت.

هفته ۱۵ فوتبال سری آ ایتالیا؛ صدر میان میلانی‌ها دست به دست شد

هفته ۱۵ فوتبال سری آ ایتالیا؛ صدر میان میلانی‌ها دست به دست شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

میلان ۲ - ۲ ساسولو (گل‌های میلان: داویده بارتساگی در دقایق ۳۴ و ۴۷)

فیورنتینا ۱ - ۲ ورونا

اودینزه ۱ - ۰ ناپولی

جنوآ ۱ - ۲ اینتر (گل‌های اینتر: یان بیسک در دقیقه ۶ و لائوتارو مارتینس ۳۸)

بولونیا ۰ - ۱ یوونتوس (گل: خوان کابال در دقیقه ۶۴)

* برنامه - دوشنبه ۲۴ آذر:

رم - کومو

- در جدول سری آ تیم اینتر با ۳۳ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های میلان با ۳۲، ناپولی با ۳۱ و رم با ۲۷ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار دارند.