۱۰۰ کانون فرهنگی و هنری در اصفهان میزبان اعتکاف نوجوانان در ایام البیض است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد اصفهان گفت: این تعداد کانون فرهنگی و هنری مساجد در برگزاری این آیین با متولیان برپایی اعتکاف همکاری دارند و بخشی از فعالیت را برعهده دارند.
امیرحسین پرورش افزود: کانونهای دیگر هم در اجرای اعتکاف با متولیان این ستاد همکاری دارند، که پشتیبانی از برگزاری مراسم، تولید محتوای فرهنگی، اطلاع رسانی و فعالیتهای فرهنگی از جمله نقشهای همکاری این مراکز است.
رئیس ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد اصفهان یادآورشد: تمهیدات لازم برای برگزاری اعتکاف در مساجد در حال اجراست بطوریکه خیران هم در تامین بخشی از هزینههای مراسم همکاری دارند.
وی با بیان اینکه برای تقویت فعالیتهای این حوزه نشستهای تخصصی آموزشی برگزار میشود، ادامه داد: در مراسم اعتکاف دانش آموزی اجرای برنامه ها، موضوعهای سخنرانی و پذیرایی شرایط متفاوت و جذابی برای آنان ایجاد میکند.
پرورش گفت: به دلیل اهمیت ارتقای کیفیت کار در برگزاری اعتکاف، امسال هم افزایی و همکاریهای مشترک بین کانونهای مساجد و متولیان این مراسم و نهادهای فرهنگی رقم میخورد.