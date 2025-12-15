معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام در آبدانان به بررسی میدانی بازار، وضعیت آرد و نان و تسهیل و رفع موانع تولید در این شهرستان پرداخت.

از بازار و نانوایی‌ها تا مراکز تولیدی، زیر ذره‌بین میرزاد رفت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ میرزاد به همراه جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در سفر به شهرستان آبدانان؛ از نزدیک وضعیت بازار، تأمین و توزیع کالا‌های اساسی به‌ویژه وضعیت آرد و نان شهرستان را مورد بررسی قرار داد و بر ضرورت نظارت مستمر و مدیریت میدانی بر بازار تأکید کرد.

وی در ادامه این سفر، با بازدید از واحد‌های تولیدی در بخش‌های کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن؛ مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی شهرستان را به‌صورت میدانی بررسی کرد.

جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان آبدانان با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز با حضور وی برگزار شد.

معاون استاندار ایلام در این جلسه با اشاره به سیاست تمرکززدایی ستاد تسهیل، اظهار کرد: ستاد تسهیل باید به جای حضور مجریان طرح‌ها در مرکز استان، با حضور مدیران در شهرستان‌ها برگزار شود؛ تا تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود.

میرزاد با اشاره به رویکرد دولت در تثبیت، تقویت و توسعه اشتغال تصریح کرد: تأمین منابع مالی طرح‌هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند؛ از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری مصوب شده است که نقش مهمی در تکمیل طرح‌ها و حفظ اشتغال موجود خواهد داشت.

در این نشست، ۲۱ پرونده مربوط به واحد‌های تولیدی مطرح شد که مشکلات اکثر آنها؛ به‌ویژه در حوزه‌های بانکی، دریافت تسهیلات، صدور مجوزها، تامین آب و برق و گاز و مجوز‌های امور اراضی با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه رفع و یا در مسیر حل‌وفصل قرار گرفت.

در ادامه این سفر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام از طرح‌های پمپاژ چم‌کبود به وسعت ۱۴۰ هکتار و چهار واحد ایستگاه پمپاژ ۲۰۰ هکتاری دشت مولاب بازدید کرد.

این سفر با هدف تسریع در رفع موانع تولید، ساماندهی بازار، حمایت از کشاورزان و فعالان اقتصادی و تقویت اشتغال پایدار در شهرستان آبدانان انجام شد.